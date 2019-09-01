استطلاعان: تقاربٌ بين الليكود و"كاحول لافان" وليبرمان يُرجّح كفّة أحدهما

أظهر استطلاعا رأيٍ نُشِرا، مساء اليوم الأحد، في هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، وفي القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن الفجوة بين معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين ائتلافٍ يكون برئاسة، بيني غانتس، (كاحول لافان) هي 9 مقاعد، فيما تُراوِح المُشتركة بين المقعدين العاشر والحادي عشر، بفرق مقعد واحد بين الاستطلاعين.

وحصل ائتلاف محتمل برئاسة غانتس على 45 مقعدًا (لا يشمل القائمة المشتركة)، مقابل 54 مقعدًا حصل عليها معسكر نتنياهو، (لا يشمل "يسرائيل بيتينو") في استطلاع القناة 13، فيما حصل معسكر نتنياهو على 45 مقعدًا، مقابل 55 مقعدًا لمعسكر غانتس، وفق استطلاع هيئة البثّ.

وأشارت نتائج الاستطلاعين إلى أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة، أفيغدور ليبرمان، سيُرجّح كفّة أحد المعسكرين.

وسُئِل الأشخاص المُستطلعة آراؤهم في هيئة البثّ، عن رأيهم حول عدة قضايا ذات العلاقة بمهامّ رئيس الحكومة، وأعرب 45% منهم عن رضاهم عن سياسة نتنياهو في مواجهة المخاطر الأمنية شمالي البلاد، فيما عارضهم 45%، علمًا بأن الاستطلاع جاء قبيل التّصعيد اليوم على الحدود الشّمالية مع لبنان.

أما المعارضة الأكبر بالنسبة لسياسة نتنياهو، فكانت جليّة في ما يتعلّق بنهجه في تجاه المخاطر في الجنوب، والذي لم يُرضِ 61% من المُستطلعة آراؤهم، بيد أنه كان مُرضيا بالنسبة لـ32% من المُشاركين في الاستطلاع.

وجاءَت نتائج الاستطلاعيْن على النحو التالي:

استطلاع القناة 13:

"كاحول لافان": 32 مقعدًا، (31 مقعدا في الاستطلاع السابق).

الليكود: 31 مقعدًا، (31 مقعدا في الاستطلاع السابق).

"يسرائيل بيتينو": 11 مقعدًا، (11).

"يمينا": 10 مقاعد، (12).

القائمة المشتركة: 10 مقاعد، (9).

"المعسكر الديمقراطي": 7 مقاعد، (8).

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد، (7)

"شاس": 6 مقاعد، (6).

العمل - "غيشر": 6 مقاعد (5).

ولم تتجاوز "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم.

استطلاع هيئة البثّ (كان):

الليكود: 32 مقعدًا، (32 مقعدا في الاستطلاع السابق).

"كاحول لافان": 31 مقعدًا، (31 مقعدا في الاستطلاع السابق).

القائمة المشتركة: 11مقعدًا، (11).

"يمينا": 10 مقاعد، (10).

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد، (9).

"شاس": 7 مقاعد، (7).

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد، (7)

"المعسكر الديمقراطي": 7 مقاعد، (6).

العمل - "غيشر": 6 مقاعد (7).

ولم تتجاوز "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم، في هذا الاستطلاع أيضا.