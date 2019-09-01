نتنياهو ينفي وقوع إصابات وإبقاء الجيش في حالة تأهب

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، وقوع إصابات في استهداف حزب الله، اليوم، لمركبة عسكرية وموقع تابع للجيش الإسرائيلي قرب "أفيفيم"، والذي رد عليه الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف المدفعية باتجاه القرى اللبنانية الجنوبية.

وفي افتتاح المكتب التجاري لهندوراس في القدس المحتلة، تحدث نتنياهو بشكل مقتضب عن التطورات على الحدود مع لبنان.

ونفى نتنياهو وقوع إصابات، وأشار إلى أنه أجرى مشاورات مع رئيس أركان الجيش ومع كبار الضباط.

وبحسبه، فإن إسرائيل تعرضت لهجوم بعدة صواريخ مضادة للدبابات، وأنها ردت بإطلاق نحو مائة قذيفة برا وجوا بوسائل مختلفة.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته بإبقاء الجيش في حالة تأهب، وإنه سيتم اتخاذ القرارات اللاحقة بما يتناسب مع التطورات.

وتابع نتنياهو إنه يأمل في أن تبادر هندوراس إلى فتح سفارة في القدس المحتلة مستقبلا، مشيرا إلى المصالح المشتركة بين الطرفين، والتعاون المشترك والقدرة على التغلب على الصعاب، على حد قوله.

واشار إلى أنه تم اتخاذ قرارات بشأن خطوات عينية لتطوير العلاقات مع هندوراس.