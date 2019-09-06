استطلاع: معسكر اليمين يتفوق ويبقى عاجزا والمشتركة تتراجع

مرة أخرى تظهر الاستطلاعات الإسرائيلية تساوي عدد مقاعد "الليكود" مع "كاحول لافان"، كما تظهر تفوق معسكر اليمين، ولكنه يبقى عاجزا عن تشكيل ائتلاف بدون "يسرائيل بيتينو".

جاء ذلك في استطلاع صحيفة "معاريف"، نشر صباح اليوم الجمعة، والذي أشارت نتائجه بدوره إلى استمرار التراجع في القائمة المشتركة إلى 9 مقاعد، خاصة وأن الاستطلاعات في البداية كانت تمنحها 12 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري في الرابع والخامس من الشهر الجاري من قبل معهد "سميت"، فإن معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 56 مقعدا، بينما يحصل معسكر بيني غانتس على 45 مقعدا.

وجاء أن "الليكود" يحصل على 32 مقعدا، و 9 مقاعد لكتلة "إلى اليمين" برئاسة أييليت شاكيد، و8 مقاعد لـ"شاس"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه".

في المقابل، يحصل "كاحول لافان" على 32 مقعدا، ويحصل "المعسكر الديمقراطي" على 7 مقاعد، بينما يحصل "العمل – غيشر" على 6 مقاعد.

ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 10 مقاعد، بينما تتراجع القائمة المشتركة بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، وتحصل على 9 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن "عوتسما يهوديت" لا يتجاوز نسبة الحسم، حيث يحصل على 2.5% من عدد الأصوات بينما تصل نسبة الحسم إلى 3.25%.

وكانت الاستطلاعات التي أجرتها كل من "القناة 12" و"القناة 13" قد أظهرت صورة مماثلة، حيث فيها الحزبان الكبيران عى 32 مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد.

شمل استطلاع "معاريف" 650 مستطلعا، بنسبة خطأ تصل إلى 3.9%.