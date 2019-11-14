تقديرات: غانتس سيعيد التفويض ولن يتمكن من تشكيل الحكومة

تشير تقديرات سياسية أن رئيس تحالف "كاحول-لافان"، بيني غانتس، سيعيد التفويض إلى رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن مهلة تفويض غانتس لتشكيل الحكومة ستنتهي بعد 6 أيام، فيما لا تزال الأحزاب السياسية في حالة من عدم الوضوح وعدم اليقين حيال نوايا وتطلعات الأحزاب، وما يخطط له كل حزب.

وأفادت القناة أن جلسة لتحالف "كاحول-لافان"، انتهت مساء اليوم الخميس، دون الحسم بكل ما يتعلق تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود بتناوب ما بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس "كاحول-لافان"، غانتس.

وأوضحت أنه لا يوجد أي تقدم بالمباحثات بين الحزبين، وعليه تشير التقديرات أن غانتس سيعيد التفويض إلى رئيس الدولة دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.

وذكرت القناة أنه في هذه المرحلة، فإن موازين القوى بين قادة تحالف "كاحول-لافان" معقدة للغاية وغير واضحة، حيث لا يشعر غابي أشكنازي وموشي يعلون بالرضا عن التوضيحات التي تلقاها التحالف حيال مقترح ريفلين التناوب مع نتنياهو واستعداده للاستقالة بحال قدمت ضده لوائح اتهام بقضايا الفساد التي يواجهها، وهو المقترح الذي يرفضه أيضا يائير لابيد.

ويبدي غانتس موقفه الرافض لمقترح ريفلين، ووجه أصابع الاتهام إلى الليكود واتهمه بعدم الاستعداد للتنازل بكل ما يتعلق بالتناوب على رئاسة الحكومة، ورفضه كذلك تفكيك كتلة اليمين.

وقال غانتس "لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع الليكود"، وفي المقابل يدعي الليكود أن الخلافات الداخلية في تحالف "كاحول-لافان"، هي التي تحول دون التقدم بالمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم كبير في الاتصالات مع "كاحول-لافان"، الأمر الذي يرجح أن غانتس لم يستبعد إمكانية تشكيل حكومة أقلية، علما أن بيرتس صرح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.

وبعيدا عن السجال بين الأحزاب السياسية، هناك قضية أخرى ستكون صاحبة القول الفصل، وهي قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن التوصيات بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو، وهو القرار الذي من المتوقع أن يصدر في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لتقديرات القناة 12 يبدو أن قادة تحالف "كاحول-لافان"، يخشون توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود برئاسة نتنياهو، وفي اليوم التالي يكتشفون أنه قد وجهت اتهامات بالفساد ضد نتنياهو.

وفي ظل هذه التعقيدات والتقديرات، يقول قادة تحالف "كاحول-لافان" إن "كل شيء لا زال مطروحا للتفاوض، بما في ذلك حكومة أقلية، ومن المحتمل أن يبذل غانتس جهودا حتى لحظة اتخاذ القرار، ولكن في الوقت الحالي، لا تزال هذه المعادلة بعيدة المنال".