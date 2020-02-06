تقرير: مساع للقاء بين نتنياهو وبن سلمان

نقلت الصحافة الإسرائيلية عن مصادر عربية (دون أن توضح مصادرها) مساء اليوم، الخميس، أن هناك اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب والرياض لعقد قمة في القاهرة سيجتمع خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يجري اتصالات ماراثونية لعقد اللقاء منذ عدة شهور.

نقلت الصحيفة عن مصدر قالت أنه دبلوماسي عربي رفيع، أكد أن واشنطن تسعى في الأيام الأخيرة لعقد القمة، التي سيلتقي بها نتنياهو وبن سلمان، قبل انتخابات الكنيست القريبة، واستطرد المصدر أن القمة ستجمع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات والسودان والبحرين وعُمان.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، دون أن تؤكد أي من معلوماتها، أن البحرين عرضت استضافت القمة المذكورة في المنامة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأردن دعي أيضًا للمشاركة، إلا أنه الملك عبد الله الثاني تحفظ من المشاركة، في محاولة له لفرض الحضور الفلسطيني في القمّة، إذ ذكرت الصحيفة أن عمان تواصلت مع رام الله لحضور القمة.

وتدعي الصحيفة أن مسؤولا كبيرا في رام الله أكد لها أن "القيادة الفلسطينية تتشبث بمقاطعة واشنطن وتجميد الاتصالات السياسية مع إسرائيل".