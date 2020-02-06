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نتنياهو يهاجم عباس ويحمله مسؤولية العمليات الاخيرة

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 19:39

نتنياهو يهاجم عباس ويحمله مسؤولية العمليات الاخيرة
(رويترز)
عرب ٤٨

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطينيّ، محمود عبّاس، عبر مشهد مُصوّر وقال إن "هذا لن يساعدك، لا حوادث الطعن ولا الدهس والقنص والتحريض، وسنقوم كل ما بوسعنا لكي نحافظ على أمننا ونثبّت حدودنا، ولنأمن مستقبلنا، نفعل هذا بالشراكة معك أو بدونك".

وأجرى نتنياهو، جولة ميدانيّة أمنيّة وزار حاجز الأنفاق في منطقة "غوش عتسيون"، حيث نُفّذت عمليّة الدهس، فجر اليوم الخميس، وكان قد زار جنود الاحتلال الذين أصيبوا جرّاء عمليّة الدهس، في مستشفى "هداسا" عين كارم.

وقال نتنياهو من موقع العمليّة، إننا "متواجدون في حاجز الأنفاق، أثني على عمل قوّات الأمن ووحدات الجيش الذين يعملون من أجل أمننا على الدوام، وفي خصوص إلقاء القبض على منذ العمليّة مسألة وقت ليس إلّا"، ويذكر أن جيش الاحتلال اعتقل لاحقًا مساء اليوم منفذ عمليّة الدهس في القدس المحتلة، الشاب سند الطرمان البالغ من العمر 24 عامًا، وهو من سكان حي الطور في جبل الزيتون، ونُقل الشاب إلى التحقيقات.

سند الطرمان

وفي ساعات فجر اليوم الخميس، أكد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إصابة 12 جنديًا، بينها إصابة خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس. وذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات الأمن عثرت على السيارة في وقت لاحق في بلدة بيت جالا قرب بيت لحم، وأن هوية منفذ عملية الدهس معروفة لأجهزة الأمن، وأعلن عنها مساء اليوم الخميس، وهو الشاب سند الطرمان البالغ من العمر 24 عامًا، وهو من سكان حي الطور في جبل الزيتون.

وأضاف بيان الجيش أن 11 جنديًا من لواء جولاني أصيبوا بجراح طفيفة في عملية دهس متعمدة، خلال قيامهم بجولة في المكان، بالإضافة إلى إصابة جندي بجراح خطيرة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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