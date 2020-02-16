على متن سفينة قبالة اليابان: إصابة 335 سائحا بينهم إسرائيليان بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن إسرائيليين بين الإسرائيليين المتواجدين على متن السفينة السياحية قبالة اليابان، أصيبا بفيروس كورونا المستجد، ووصفت حالتهما بالطفيفة، فيما ناشد السياح وزارة الخارجية الإسرائيلية إخراج جميع السياح من الإسرائيليين من على متن السفينة وإعادتهم للبلاد.وكانت الوزارة قد قالت إن عدد المصابين 3، لكنها قالت لاحقا إنهما مصابان.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانها لوسائل الإعلام إن الوزارة تتواجد باتصال دائم مع السلطات في اليابان وكذلك مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه ستنتدب وفدا طبيا من البلاد إلى اليابان بغية فحص ومتابعة الإسرائيليين ممن تم تشخصيهم بإصابتهم بفيروس كورونا.

أما بما يخص العشرات من الإسرائيليين على متن السفينة السياحية، أوضحت الوزارة بأنها تجري اتصالات مع شركات التأمين بغية أن يتم تنظيم رحلة طيران خاصة تقلهم إلى البلاد، حيث سيتم إخضاعهم للفحوصات والحجر الصحي فور وصولوهم إلى البلاد، وذلك بموجب الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة.

وأعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان بلغ 355 شخصا.

وقال كاتسونوبو خلال لقاء على اذاعة "إن اتش كي" اليابانية الرسمية "حتى الآن أخضعنا 1,219 شخصا على السفينة للفحص. من بين هؤلاء جاءت نتيجة 355 منهم إيجابية لناحية الإصابة"، أي بزيادة بـ70 إصابة عن آخر حصيلة حكومية.

وتأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة لإجلاء بعض مواطنيها من على متن سفينة "دايموند برينسس" الخاضعة للحجر الصحي منذ 5 شباط/فبراير في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

كما أعلنت هونغ كونغ بأنها ستوفر لمواطنيها البالغ عددهم 330 شخصا على متن السفينة فرصة للعودة بواسطة طائرة مستأجرة. وأعلنت كندا كذلك عن قرار مشابه لإعادة مواطنيها من على متن السفينة.

وأثارت جهود اليابان لاحتواء الإصابات بالفيروس على متن السفينة قلقا دوليا.

ووصلت السفينة إلى قبالة السواحل اليابانية في مطلع شباط/فبراير وكان على متنها أكثر من 3700 شخص من أكثر من 50 بلدا ومنطقة بمن فيهم الركاب وأفراد الطاقم.

وفرض عليها حجر صحي بعدما اكتشفت السلطات أن أحد ركابها الذي غادر السفينة في هونغ كونغ خلال الرحلة مصاب بالفيروس.

وواصل المسؤولون اكتشاف إصابات جديدة في أوساط الركاب وأفراد الطاقم وتم نقلهم إلى المستشفيات اليابانية بينما طلب من آخرين البقاء داخل غرفهم المنفصلة خلال فترة العزل التي تستغرق 14 يوما ومن المفترض أن تنتهي الأربعاء.

ولم يكن بإمكان اليابان فحص جميع من كانوا على متن السفينة نظرا لعدم امتلاكها المعدات والإمكانيات اللازمة لذلك في وقت تحاول السلطات السيطرة على تفشي الوباء وسط سكان البلاد.

وقالت السفارة الأميركية في رسالة بعثت بها للأميركيين العالقين على متن السفينة "بالنظر الى عدد الإصابات المرتفع بفيروس كوفيد-19 على متن سفينة دايموند برينسس، أجرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقييما مفاده أن الركاب وأفراد الطاقم على متنها عرضة لخطر الاصابة بشكل كبير".

وأكدت كل من الولايات المتحدة وكندا وهونغ كونغ أن الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون لحجر صحي مدته أسبوعين لدى عودتهم إلى بلدانهم.