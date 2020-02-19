  2. إسرائيليات
  3. أخبار

قائد عسكري إسرائيلي يدعي انتهاك حزب الله للقرار 1701 ويهدد بالرد في بيروت

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 21:56

قائد عسكري إسرائيلي يدعي انتهاك حزب الله للقرار 1701 ويهدد بالرد في بيروت
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

ادعى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني ينتهك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006، والذي أنهي بموجبه العدوان الإسرائيلي على لبنان آنذاك، وهدد بـ"جباية الثمن"، على حد تعبيره، من إيران والعاصمة اللبنانية بيروت والقرى اللبنانية الحدودية.

جاء ذلك في تصريحات للواء أمير برعام تطرق من خلالها للمستجدات على "جبهة لبنان"، هاجم من خلالها الحكومة اللبنانية الجديدة واعتبر أنها حكومة تخضع لرغبات حزب الله وتحمي مصالحه.

وصرّح برعام أن حزب الله يواصل جهوده "لاقتناء أسلحة أكثر عددًا ودقة للمساس بالجبهة الداخلية الإسرائيلية"، مهددًا بأنهم "سيدفعون ثمنًا باهظًا".

كما هاجم برعام الحكومة اللبنانية الجديدة معتبرًا أن "هدفها حماية مصالح حزب الله من خلال عرض كاذب لإصلاحات من أجل سكان لبنان داخليًّا، ومصادر التمويل في الغرب خارجيا".

أمير برعام

وقال "قبل أسبوعين صرح رئيس الجمهورية اللبنانية (ميشال عون)، لوسائل الإعلام الفرنسية أن حزب الله لا يتدخل في قرارات الحكومة اللبنانية الجديدة وأنه يلتزم شخصيًا بأن حزب الله سيحترم القرار 1701 لكن ما قيل بالفرنسية، ليس ما يحدث على الأرض".

وادعى أن "حزب الله⁩، برعاية الدولة اللبنانية، يخرق القرار 1701 بشكل فادح ونشاطاته العسكرية في القرى الحدودية مثل ⁧الخيام⁩ وبنت جبيل⁩ وعيتا الشعب⁩، هي مثال حيّ على ذلك".

وتابع "على الحكومة اللبنانية ورؤسائها العمل لمنع حزب الله من خرق القرار 1701 وتهديد مواطنيها زاعمًا بأنه ‘حامي لبنان‘".

وزعم بأنه "على الرغم من الصعوبات الاقتصادية في لبنان، تواصل منظمة حزب الله جهودها لاقتناء أسلحة أكثر عددًا ودقة للمساس بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهي تواصل الانتشار من جنوب نهر الليطاني لمهاجمة بلدات وطرق داخل أراضينا".

وقال برعام "على الاستفزازات والعمليات الإرهابية، يعرفون في بيروت وفي جبل عامل جنوب لبنان، أنّهم سيدفعون ثمنًا باهظًا!"، وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل لإحباط الجهود التي تهدد أمننا طالما تطلب منا ذلك".

وهدد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بأنه "سنجني الثمن من حزب الله وأيضًا من أسيادهم في الشمال الشرقي (في إشارة إلى إيران)، وأيضًا من عاصمة الدولة اللبنانية بيروت، وبالطبع من القرى الشيعية جنوب لبنان، التي تُستخدم ملجأ وقاعدة لقوات حزب الله".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حزب الله
#الجبهة الشمالية
#الجيش الإسرائيلي

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق
استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق

2020-02-19

تقرير شكاوى الجنود الإسرائيليين: عنف وعنصرية وإهمال طبي
تقرير شكاوى الجنود الإسرائيليين: عنف وعنصرية وإهمال طبي

2020-02-19

غانتس يرفض دعوة نتنياهو لمناظرة بينهما
غانتس يرفض دعوة نتنياهو لمناظرة بينهما

2020-02-19

الأكثر قراءة

العثور على جثتين في العفولة

العثور على جثتين في العفولة

2020-02-18
جامعة الخليل: 62 مُصابًا إثر انفجار في التدفئة المركزية

جامعة الخليل: 62 مُصابًا إثر انفجار في التدفئة المركزية

2020-02-18
هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات؟

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات؟

2020-02-18
مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

2020-02-18
هل يشكل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

هل يشكل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

2020-02-18