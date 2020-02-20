  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مندلبليت يفتح تحقيقا جنائيا ضد ناشط يساري بسبب مقال

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 13:39

مندلبليت يفتح تحقيقا جنائيا ضد ناشط يساري بسبب مقال
قوات الاحتلال تعتقل بولاك أثناء مشاركته في مظاهرة في النبي صالح، عام 2010 (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق جنائي ضد الناشط اليساري، يونتان بولاك، بسبب مقال نشره في الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، التي يعمل فيها. وسيتم التحقيق مع بولاك بشبهة ارتكاب مخالفات "التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب".

وكتب بولاك في مقال بعنوان "لماذا أرفض التعاون مع المحكمة"، أنه "نعم، علينا تجاوز الخدود وخرق القانون. ورغم الثمن، علينا الانضمام إلى أولاد الحجارة والزجاجات الحارقة. علينا السير في أعقابهم".

وتم شطب هذه الجمل من المقال بعد نشره بوقت قصير ولم تظهر في الصحيفة المطبوعة. وقالت الصحيفة أن المقال نُشر في الموقع الإلكتروني خطأ. وقرر نائب المستشار القضائي، راز نيزري، عدم فتح تحقيق ضد الصحيفة أو محرريها.

وتم الإفراج عن بولاك اليوم، بعدما قرار مندلبليت، أمس، تعليق الإجراءات ضد بولاك وناشطين اثنين آخرين كونها غير سليمة. وكان بولاك اعتقل إثر رفضه المثول في المحكمة بعد شكوى قدمتها منظمة اليمين المتطرف "عاد كان"، وادعت فيها أن بولاك وناشطين آخرين، كوبي سنيتس وإيلان شليف، شاركوا في مظاهرات "عنيفة" ضد قوات جيش الاحتلال في إطار حركة "فوضويين ضد الجدار" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويظهر من موقف مندلبليت أن قاعدة الأدلة في المخالفات المنسوبة للثلاثة منقوصة، وأنه لا مكان لتطبيق القانون من جانب هيئة خاصة، أي منظمة اليمين "عاد كان"، ولذلك تم تعليق الإجراءات ضدهم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الضفة الغربية
#يونتان بولاك
#فوضويون ضد الجدار
#أفيحاي مندلبليت
#جدار الفصل العنصري

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحليلات إسرائيلية: نتنياهو وبينيت يصفان واقعا أمنيا زائفا
تحليلات إسرائيلية: نتنياهو وبينيت يصفان واقعا أمنيا زائفا

2020-02-20

قائد عسكري إسرائيلي يدعي انتهاك حزب الله للقرار 1701 ويهدد بالرد في بيروت
قائد عسكري إسرائيلي يدعي انتهاك حزب الله للقرار 1701 ويهدد بالرد في بيروت

2020-02-19

استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق
استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق

2020-02-19

الأكثر قراءة

يوسف مجدوب: سعادتي بالحرية تكتمل بعودتي للوطن

يوسف مجدوب: سعادتي بالحرية تكتمل بعودتي للوطن

2020-02-19
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-19
تقرير: توترات في قيادة الجيش الإسرائيلي إثر قرارات كوخافي

تقرير: توترات في قيادة الجيش الإسرائيلي إثر قرارات كوخافي

2020-02-19
قباطية: وفاة فتى متأثرا بجراحه بفض أمن السلطة مسيرة أسير

قباطية: وفاة فتى متأثرا بجراحه بفض أمن السلطة مسيرة أسير

2020-02-19
مناوشات أمام مستشفى أريحا بسبب كورونا والصحة الفلسطينية تُطمئِن

مناوشات أمام مستشفى أريحا بسبب كورونا والصحة الفلسطينية تُطمئِن

2020-02-19