مجموعة أخرى من الكوريين أصيبت بكورونا وكانت قد زارت إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن على المواطنين العائدين من تايوان وإيطاليا وأستراليا، وظهرت لديهم أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، إجراء فحوص طبية، كما تعالت شكوك بأن مجموعة أخرى من السياح من كوريا الجنوبية وأصيبوا بكورونا قد زاروا إسرائيل مؤخرا.

وتدقق وزارتا الخارجية والصحة الإسرائيليتان في معلومات واردة حول الكوريين الجنوبيين بهدف بحث ما إذا كان يستوجب الأمر إجراءات أخرى، بعد تلك التي اتخذت بسبب إصابة 9 كوريين، زاروا ضمن مجموعة سياح إسرائيل، في الأسبوعين الماضيين. ويزور البلاد قرابة 5 آلاف كوري جنوبي شهريا، ووفقا للتقديرات فإن عددا كهذا يزورون البلاد حاليا، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأن يستوعب في حجر صحي، في منشأة عسكرية في مستوطنة "هار غيلو" في جنوب القدس المحتلة، قرابة 200 مواطن من كوريا الجنوبية يتواجدون في البلاد، وغالبيتهم سائحون، وذلك "بالتنسيق مع وزارتي الأمن والصحة ومجلس الأمن القومي".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن أي مواطن إسرائيلي عاد من تايوان وإيطاليا وأستراليا، في الأسبوعين الماضيين وظهرت لديهم أعراض فيروس كورونا، عليه الاتصال مع مركز تابع لخدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء"، صندوق مرضى أو غرفة طوارئ قريبة من مكان سكنه، من أجل استيضاح ما إذا تعين عليه إجراء فحوصات. ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، فإنه ينبغي إبلاغ العيادة أو غرفة الطوارئ مسبقا عبر الهاتف عن وصول شخص عاد من إحدى هذه الدول.

وأضافت وزارة الصحة أن أي شخص عاد من هذه الدول وظهرت لديه أعراض المرض – درجة حرارة فوق 38 درجة، سعال أو ضيق تنفس – يجب أن يمتنع عن السفر بالمواصلات العامة لدى توجهه إلى الفحص ووضع كمامة قماش تغطي الأنف والفم.

وتأتي هذه التعليمات في أعقاب ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إيطاليا إلى 79، و26 في تايوان و22 في أستراليا.

وبعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية دخول مجموعة سواح قادمة من كوريا الجنوبية، مساء أمس، استدعت وزارة الخارجية في سيول، اليوم، نائبة السفير الإسرائيلي هناك، رشا عثامنة. ووصفت الخارجية الإسرائيلية هذا الاستدعاء بأنه "محادثة توضيحية".

لكن صحيفة "هآرتس" نقلت في موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن كوريا الجنوبية عبرت عن احتجاجها على طرد مواطنيها، وأن الفنادق الإسرائيلية ترفض استقبالهم، ولذلك فإن السواح من كوريا الجنوبية يواجهون مصاعب بالعثور على أماكن بديلة للنوم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مصادر في وزارة الخارجية في سيول قولها إن الوزارة عبرت عن "احتجاج شديد" أمام الحكومة الإسرائيلية، وقالت فيه إنه "يحظر اتخاذ خطوات مبالغ فيها وغير معقولة" ضد مواطني كوريا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، أن الإسرائيليين العائدين من كوريا الجنوبية مطالبين بالدخول إلى حجر صحي لأسبوعين في أعقاب انتشار فيروس كورونا هناك.

يشار إلى أن الصحة الإسرائيلية اتخذت إجراءات ضد قرابة 200 طالب مدرسة في البلاد، بينهم 90 طالبا من مدرسة في العفولة، و60 طالبا من مدرسة في كريات حاييم في حيفا، وتم إدخالهم إلى حجر صحي، في أعقاب تواجدهم في موقع زارته مجموعة السواح من كوريا الجنوبية والتي تبين بعد عودتهم إلى موطنهم إصابة 9 من أفرادها بالفيروس.

وقالت رابطة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، أمس، إن "فرضية العمل ينبغي أن تكون أن الفيروس (كورونا) أصبح يتجول في إسرائيل. وثمة حاجة في هذه المرحلة إلى توسيع المختبرات وإجراء فحوصات أخرى من أجل العثور على الفيروس".

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات خاصة اليوم، حول فيروس كورونا بمشاركة وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ووزراء ومدراء عامين لوزارات ومستشفيات وجهات أخرى.