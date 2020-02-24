  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي يغلق مناطق واسعة بالجنوب ويمنع الدراسة

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 06:55

الجيش الإسرائيلي يغلق مناطق واسعة بالجنوب ويمنع الدراسة
غارة إسرائيلية على مدينة غزة، قبيل فجر اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن إغلاق العديد من المناطق والطرق القريبة من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة ومنطقة بلدة سديروت، وذلك إثر التصعيد الحاصل في أعقاب القصف الإسرائيلي في القطاع وإطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه جنوب البلاد، مساء أمس الخميس.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعليمات تمنع بموجبها الدوام الدراسي، اليوم الإثنين، في البلدات والمدن في جنوب البلاد، وتشمل عسقلان ونتيفوت وسديروت والمجالس الإقليمية "حوف أشكلون"، "أشكول"، "سدوت نيغف" و"شاعر هنيغف".

كذلك تم حظر عقد اجتماعات أو تجمهرات إلا في أماكن مغلقة، وألا يزيد العدد عن 300 شخص. وحسب التعليمات، فإنه يمنع العاملين في هذه المناطق من الخروج إلى العمل، إلا في حال وجود منطقة محمية في مكان العمل وأن يكون الوصول إليها خلال وقت قصير جدا، للاحتماء في حال إطلاق قذائف صاروخية.

كذلك أوقف الجيش الإسرائيلي حركة القطارات بين عسقلان وسديروت.

وبدأت جولة التصعيد الحالية في أعقاب استشهاد الشاب محمد علي الناعم (27 عاما) بنيران الاحتلال في منطقة خان يونس، صباح أمس، وقيام دبابة إسرائيلية بالتنكيل بجثمانه وسرقته، في مشهد بشع للغاية. وفي ساعات المساء أطلقت حركة الجهاد الإسلامي قذائف صاروخية باتجاه بلدات إسرائيلية في جنوب البلاد، لم تسفر عن إصابات.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن استشهاد ناشطين في الجهاد الإسلامي الفلسطيني، حسبما أعلنت الحركة. والشهيدان هما سليم أحمد سليم (24 عامًا) وزياد أحمد منصور (27 عامًا).

وأعلن جيش الاحتلال في بيان مقتضب أنه "شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للمنظمة في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي "في منطقة عدلية بريف دمشق، التي تعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سورية"، بادعاء أن "حركة الجهاد تجري في الموقع المستهدف عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سورية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#قطاع غزة
#حنوب إسرائيل
#الجيش الإسرائيلي
#تصعيد أمني
#الجهاد الإسلامي
#سورية

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الجهاد الإسلامي": شهيدان بعدوان إسرائيلي في دمشق
"الجهاد الإسلامي": شهيدان بعدوان إسرائيلي في دمشق

2020-02-24

غزة: قصف ردًا على التنكيل بجثمان الشهيد الناعم باستهداف عسقلان
غزة: قصف ردًا على التنكيل بجثمان الشهيد الناعم باستهداف عسقلان

2020-02-23

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن إصابة ثانية بـ"كورونا"
وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن إصابة ثانية بـ"كورونا"

2020-02-23

الأكثر قراءة

خان يونس: جرافة الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتسرقه

خان يونس: جرافة الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتسرقه

2020-02-23
بينيت يرحب بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد الناعم بخان يونس

بينيت يرحب بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد الناعم بخان يونس

2020-02-23
أزمة كورونا: الصحة الإسرائيلية تصدر تعليمات متتالية وكوريون عالقون بالمطار

أزمة كورونا: الصحة الإسرائيلية تصدر تعليمات متتالية وكوريون عالقون بالمطار

2020-02-23

"عدالة": تنكيل الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم "جريمة حرب"

2020-02-23
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-23