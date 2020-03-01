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دانون يهاجم ساندرز: كاذب وجاهل أو مزيج بينهما

تاريخ النشر: 01/03/2020 - 17:14

دانون يهاجم ساندرز: كاذب وجاهل أو مزيج بينهما
من مؤتمر "إيباك" (أ ب)
عرب ٤٨

هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الأحد، السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الذي يتقدم السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، ونعته بأنه "مزيج ما بين الجاهل والكاذب".

وجاءت تصريحات دانون خلال كلمة له خلال المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (إيباك)، في واشنطن، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقًا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وتطرق دانون خلال كلمته لتصريحات ساندرز الأخيرة التي وصف فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بـ "العنصري". وقال: "لا نريد ساندرز هنا، ولا نريده في إسرائيل".

دانون (أ ب)

وأضاف السفير الإسرائيلي خلال المؤتمر الذي تنظمه أبرز جماعة ضغط صهيونية في الولايات المتحدة الأميركية "من ينعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بالعنصري، هو كاذب أو جاهل، أو مزيج خطير لكلاهما".

وأشارت "كان" إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن أن تصريحات دانون لم يتم تنسيقها مع رئيس الحكومة، نتنياهو.

ومساء الثلاثاء، قال ساندرز خلال مؤتمر انتخابي إنه حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة فسوف "يدرس" إعادة السفارة الأميركية إلى تل أبيب بعدما نقلها الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018 إلى القدس التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل.

وأضاف ساندرز "الآن يترأس الحكومة في إسرائيل بيبي (بنيامين) نتنياهو، وهو شخص عنصري، أعتقد أن سياستنا بالمنطقة يجب أن تضمن أمن إسرائيل واستقلالها لكن أيضا يجب أن نهتم باحتياجات الشعب الفلسطيني".

وقبل ذلك بيوم واحد، أعلن ساندرز، في تغريدة كتبها على حسابه في موقع تويتر، أنه سيقاطع المؤتمر السنوي لـ "إيباك". وقال: "ما زلت قلقا بشأن المنصة التي تتيحها إيباك للقادة الذين يظهرون التعصب ويعارضون الحقوق الفلسطينية الأساسية، ولذلك لن أحضر مؤتمرهم (..) كرئيس، سوف أدعم حقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين وأفعل كل ما يمكن لإحلال السلام والأمن في المنطقة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بيرني ساندرز
#داني دانون
#لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية
#إيباك

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