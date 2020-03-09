  2. إسرائيليات
  3. أخبار

صحيفة إسرائيلية: بوفاة دبلوماسي إيراني تم دفن لغز رون أراد

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 10:17

صحيفة إسرائيلية: بوفاة دبلوماسي إيراني تم دفن لغز رون أراد
حسين شيخ الإسلام (أرشيف)
عرب ٤٨

وصفت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية للأنباء حسين شيخ الإسلام، الذي توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضي، بأنه "الدبلوماسي المخضرم والثوري"، كونه شارك في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية هام 1979، وكان مستشارا لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، إن شيخ الإسلام كان ضالعا في اختفاء مساعد الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي أسقطت طائرته في لبنان، عام 1986، وفُقدت آثاره في أيار/مايو العام 1988.

وأضافت الصحيفة أن شيخ الإسلام تولى منصب السفير الإيراني في دمشق، بعد محاولة اغتيال السفير بتفجير كتاب تم إرساله إليه. وحسب الصحيفة، فإنه "بالإمكان التقدير أن شيخ الإسلام كان ضالعا جدا في معالجة قضية مساعد الطيار، رغم أن أنشطته لم تكن واضحة تماما ولمصلحة من عمل في النظام الإيراني المعقد".

وتابعت الصحيفة أنه خلال العام 1989، وصلت "مؤشرات واضحة جدا" إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تفيد بأن "السوريين، وعلى ما يبدو إثر ضغوط مارستها الأمم المتحدة، يعملون مقابل إيران، في دمشق وبيروت، من أجل العثور على رون أراد أو الحصول على معلومات عنه على الأقل. ولكن بعد عدة أشهر، في خريف العام 1989، توقف السوريون بشكل مفاجئ عن المجهود الكبير الذي قاموا به حول هذا الموضوع، وكأنهم أدركوا أنه ليس مجديا الدخول إلى حقل الألغام هذا. ومن الجائز أن شيخ الإسلام كان الرجل الذي أبلغهم بالتخلي عن عمليات البحث" عن أراد.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس الإيراني في حينه، هاشمي رفسنجاني، توجه إلى شيخ الإسلام بصفته السفير في دمشق، بشأن أراد، لكن السفير أجاب بأن "الكنز" (أي أراد) لم يعد موجودا في المكان الأخير الذي تم وضعه فيه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الاستخبارات الإسرائيلية قوله، قبل فترة وجيزة، إنه "لو كان هذا تحقيقا للشرطة، لكان شيخ الإسلام أول شخص استدعيته للتحقيق. وهو ضالع (في اختفاء أراد)، إن لم يكن الوحيد على قيد الحياة بين أولئك الضالعين بالأحداث في لبنان. والآن أخذ شيخ الإسلام معه هذا اللغز إلى القبر".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إيران
#حسين شيخ الإسلام
#رون أراد
#الاستخبارات الإسرائيلية

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يطلب تأجيل بدء محاكمته
نتنياهو يطلب تأجيل بدء محاكمته

2020-03-09

سيناريو ليس واقعيا: حكومة ضيقة برئاسة غانتس وبدعم المشتركة
سيناريو ليس واقعيا: حكومة ضيقة برئاسة غانتس وبدعم المشتركة

2020-03-09

القدس المحتلة: مستوطن يمنع المصادقة على تصاريح بناء للفلسطينيين
القدس المحتلة: مستوطن يمنع المصادقة على تصاريح بناء للفلسطينيين

2020-03-09

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

2020-03-08
القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

2020-03-08
الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

2020-03-08
أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم

أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم "المشتركة"

2020-03-08
الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا

الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا

2020-03-08