التحذير من انعدام القدرة لعلاج مرضى نفسيين مصابين بكورونا

حذرت مستشفيات الأمراض النفسية في إسرائيل من عدم قدرتها على التعامل مع مرضى نفسيين مصابين بفيروس كورونا المستجد، إذا لم تتدخل وزارة الصحة لخفض عدد الذين يرقدون في هذه مستشفيات الأمراض العقلية وبالإمكان تسريحهم.

وكتب رئيس نقابة الأطباء النفسيين، الدكتور تسفي فيشل، في رسالة إلى وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ومدير عام الوزارة، موشيه بار سيمان طوف، وكشف عنها موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، أنه "قبل تزايد أعداد المرضى النفسيين الذين بحاجة إلى حجر أو اكتُشفوا كحاملين لفيروس كورونا، أرفع أماكم راية حمراء. وأطلب تحريك الجهاز الصحي من أجل الاستعداد للأزمة التي قد تطرأ في جهاز الصحة النفسية في إسرائيل، بسبب الاحتياجات الخاصة للمعالجين لدينا والوضع الصعب الذي يعمل فيه الجهاز الصحي".

ويعتني جهاز الصحة النفسية حاليا بحوالي 4 آلاف مريض في 11 مركز للصحة النفسية وأقسام الصحة النفسية في مستشفيات. ويخضع قسم منهم للعلاج عنوة، وبعضهم من دون قدرة على تحكيم العقل، وفي حالات عدوانية، كما أن تصرفات قسم منهم غير متوقعة. وإلى جانب ذلك، يوجد نقص بحجم 100 طبيب و100 وظيفة في جهاز الصحة النفسية.

وأضاف فيشل أن "المرضى النفسيين موجودون ضمن المجموعة السكانية التي تواجه خطر الإصابة بمرض صعب بشكل أكبر بسبب أمراض أخرى يعانون منها، والأكثر انتشارا هي: أمراض الرئة، ضغط الدم المرتفع وكميات تدخين عالية. إضافة إلى ذلك، جهاز الصحة النفسية يعمل باكتظاظ زائد، بينما تعمل الأقسام في ظل إشغال أسرة يزيد عن 100% وحيز معيشة صغير جدا. وفي هذه الظروف، يتولى معالجة المرضى طواقم طبية مخلصة ولكنها قليلة: أطباء وممرضون نفسيون وعاملون اجتماعيون ومعالجون وظيفيون وموظفو الإدارة والصيانة واللوجيستية، جميعهم في حالة نقص".

وأشار فيشل إلى الخطوات التي يتعين على وزارة الصحة تنفيذها في جهاز الصحة النفسية. "ينبغي العمل فورا من أجل خفض إشغال الأسرى في أقسام التسرير. والسماح بتسريح مرضى على الفور، وإلزام أطر إسكان جماهيرية باستيعاب مرضى نفسيين فورا".

وأضاف أنه "ينبغي مضاعفة القوى العاملة في الأقسام بواسطة تجنيد طلاب جامعيين، جنود، تلاميذ ومتطوعين بإمكانهم مساعدة المرضى بالانصياع لتعليمات الوقاية والعلاج التي ينصح بها الطاقم المهني. كما ينبغي ضخ كميات كبيرة من وسائل الحماية والتعقيم والحفاظ على النظافة إلى مستشفيات الأمراض العقلية فورا". كذلك طالب "بإصدار تعليمات واضحة ومنتظمة بخصوص معالجة مريض بحاجة إلى حجر، أو مريض اكتشف أن يحمل أو مريض بفيروس الكورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن إصابة 76 شخصا بفيروس كورونا، وتم إرسالهم للعلاج في حوالي 20 مركزا طبيا في أنحاء البلاد، لكن حتى الآن لم يتم تأهيل أي حيز حجر في مستشفيات الأمراض العقلية. ومن شأن تسرير مريض نفسي مصاب بكورونا في مركز طبي لا يختص في هذا المجال أن يمس بوضعه بسبب عدم وجود المؤهلات للعلاج الذي يحتاج إليه المريض.