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إسرائيل تحتج لدى روسيا بعد زيارة وفد الجهاد لموسكو

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 15:28

إسرائيل تحتج لدى روسيا بعد زيارة وفد الجهاد لموسكو
لافروف والنخالة ("تويتر")
عرب ٤٨

قدمت إسرائيل احتجاجا "شديد اللهجة" إلى روسيا اليوم، الخميس، بادعاء استضافة موسكو لقادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أمس، ولقائهم مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ونقل المحلل السياسي في القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، باراك رافيد، عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، إن المسؤول المؤقت عن السفارة الإسرائيلية في موسكو، إيلي بلوتسركوفسكي، توجه صباح اليوم إلى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، واحتج على استضافة أمين عام الجهاد الإسلامي، زياد نخالة، في وزارة الخارجية في موسكو، أمس.

وادعى الدبلوماسي الإسرائيلي أمام بوغدانوف أن "الجهاد الإسلامي هي منظمة إرهابية، مدعومة من إيران، ولا تعترف بحق إسرائيل بالوجود وتقوض بشكل منهجي التهدئة مقابل قطاع غزة بهجمات على مواطني إسرائيل".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت أن وفدا برئاسة النخالة وصل، امس، إلى موسكو للقاء المسؤولين الروس.

وأضافت الحركة في بيان أن الوفد يضم إلى جانب النخالة، محمد الهندي وعبد العزيز الميناوي وممثل الجهاد في لبنان، إحسان عطايا. وقالت إن الزيارة تأتي "استجابة لدعوة رسمية وجهتها وزارة الخارجية الروسية".

ويذكر أن وفدا من حركة حماس، برئاسة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، زار موسكو في الثاني من آذار/مارس الجاري، وعقد مباحثات مع مسؤولين روس، بينهم لافروف.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#روسيا
#الجهاد الإسلامي الفلسطيني
#إسرائيل

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