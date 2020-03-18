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مطالب بوقف التعليم من البيت وتقصير العطلة الصيفية

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 10:38

مطالب بوقف التعليم من البيت وتقصير العطلة الصيفية
أرشيف
عرب ٤٨

يطالب مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بأن يتوقف المعلمون عن التعليم من البيت، وأن يعملوا في فصل الصيف وتقصير العطلة الصيفية. وكانت الحكومة الإسرائيلية علقت الدوام المدرسي في جميع المراحل وكافة أنحاء البلاد على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت القناة 12 التلفزيونية اليوم، الأربعاء، عن هؤلاء المسؤولين قولهم إنه "يوجد معلمون يعملون الآن من البيت ونحن نقدرهم، لكن فعالية ذلك في معظم المراحل العمرية، وخاصة في الروضة والصفوف الدنيا ليس واضحا".

وأضافوا أنه "لا بديل للتعليم في الصف. ونحن نريد ألا يُدرس المعلمون، في هذه المرحلة وحتى نهاية الفصح (اليهودي)، وأن يعوضوا عن هذه الأيام خلال العطلة الصيفية".

وتابع المسؤولون في الحكومة أنه "يوجد معلمون لا يدركون أهمية الفترة الحالية، ونأمل أن يتعقلوا".

ويتوقع أن يواجه قرار كهذا، بتقصير العطلة الصيفية، معارضة من جانب نقابات المعلمين، التي تسعى إلى الدفاع عن العاملين المنظمين فيها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#مدارس
#العطلة الصيفية

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