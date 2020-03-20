استطلاع: الليكود 40 مقعدا و"كاحول لافان" تتراجع

أظهر استطلاع للرأي، نشر صباح اليوم، الخميس، تصدر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، بفارق عشرة مقاعد عن قائمة "كاحول لافان"، كما ينجح معسكر اليمين في حسم الانتخابات لصالحه والحصول على أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز "دايركت بانلز" الإسرائيلي، يحصل الليكود في انتخابات تجري اليوم، على 40 مقعدا، بينما تحصل "كاحول لافان" على 30 مقعدًا، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحصل على 15 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب شاس على 8 مقاعد، بينما يحصل كل من "يهدوت هتوراة" وتحالف "يمينا(إلى اليمين)"، ويتزعمه وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرلمان، على 7 مقاعد.

أما تحالف حزبي العمل و"ميرتس" فيحصل على 6 مقاعد فقط، بعد خروج حزب "غيشر" منه، ويكون منفردًا بنسبة 0.41%، لا يتجاوز بها نسبة الحسم.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب الاستطلاع على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على 62 مقعدًا، معسكر غانتس 36 مقعدا، القائمة المشتركة 15 مقعدًا، وليبرمان 7 مقاعد.