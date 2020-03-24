الجيش الإسرائيلي سيوجه 8 كتائب للمدن لمواجهة كورونا

رغم أنه لم تعلن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عن فرض إغلاق بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلنن اليوم، الثلاثاء، أنه سيرصد ثماني كتائب، كتيبة لكل لواء للشرطة، من أجل فرض الإغلاق، ويستعد لفرض إغلاق على الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيدي زيلبرمان، إن سيتم نشر ثماني كتائب في المرحلة الأولى، و16 كتيبة أخرى في المرحلة الثانية. وستتألف هذه الكتائب من وحدتي "جولاني" والمظليين، ويتم تأهيلهم مسبقا لذلك، وفرض إغلاق على الضفة، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض هذه الإغلاقات.

وحسب زيلبرمان، فإن الجيش سيمتنع عن عمليات مباشرة لفرض الإغلاق، وأن الصلاحيات القانونية ستكون بأيدي أفراد الشرطة. وقال إنه "على ما يبدو أن الجنود لن يكونوا مسلحين خلال هذه المهمات".

وفي هذه الأثناء، استدعى الجيش قرابة ألف جندي احتياط من قوات قيادة الجبهة الداخلية من أجل إلحاقها بوحدات ارتباط تابعة للسلطات المحلية، بادعاء ضمان مساعدات ناجعة للمسنين. وقال زيلبرمان "إننا نوسع مهمات الجيش الإسرائيلي عن طريق مساعدة السلطات المدنية. ونستعد داخل الجيش لسيناريوهات انتقال العدوى إلى داخل الوحدات، ولذلك نعمل بورديات منفصلة. وأشار إلى أن كورونا "يلجم المنطقة من الناحية الأمنية ويوجد هدوء نسبي في المنطقة".