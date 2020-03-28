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"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 14:30

"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل
فحوصات كورونا (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أوقفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، حتلنة المواطنين بنتائج فحوصاتهم التي أجروها أمس الجمعة، بسبب المعطيات المتناقضة عن المختبرات الفاحصة في البلاد.

في أعقاب النشر حول الخلل المحوسب، قال رئيس قسم المراقبة والتنظيم المحوسب والصحة الديجيتالية في وزارة الصحة، موريس دوربمان، إن "الحديث عن 27 مختبرًا فعالًا في كافة أنحاء البلاد. في إطار فحص اعتيادي حول مصداقية المعطيات أمس (لم تتم حتلنة المرضى بعد) وجدت بعض المعطيات المتناقضة. وعليه تقرر إجراء فحص شامل وواسع بكل المختبرات حول نتائج الفحوصات التي أجريت بالأمس (لم تتم حتلنة المرضى بعد)".

وأضاف دوربمان أنه "يشار إلى أن طواقم المختبرات يقومون بعمل ممتاز وأن المختبرات تعمل في ظروف خاصة وصعبة حتى في أيام السبت كما يتم إجراء الفحوصات من قبل نجمة داوود الحمراء. تصليح الخلل سيتم في الساعات القريبة، والحديث فقط عن وقف حتلنة المواطنين حول الفحوصات التي أجريت بالأمس".

وخلص قوله "المختبرات تحصل على آلاف الفحوصات يوميًا، وقريبًا جدا سنصل إلى 10 آلاف فحص في اليوم. ووفقا لتعليمات رئيس الوزراء فإن العدد سيرتفع بصورة جليّة ليصل إلى 30 ألف فحص يومي في غضون أسبوعين".


#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#فحص
#كورونا

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