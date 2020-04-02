نتنياهو يستعرض مقطع فيديو كاذب يضخم حجم ضحايا كورونا بإيران

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته، يوم الإثنين الماضي، أن معلومات وصلته تفيد بأن إيران تخفي عن العالم معلومات حول حجم الوفيات بفيروس كورونا لديها. واستعرض مقطع فيديو، رائج في شبكات التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه شاحنة تلقي جثثا إلى آبار نفايات. لكن هذا الفيديو لم يُصوّر في إيران أبدا، وهو مأخوذ من مسلسل هوليوودي من العام 2007، باسم "بندميك" أي وباء، حسبما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو قال للوزراء إن رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، هو الذي أطلعه على مقطع الفيديو. وطلب الوزراء مشاهدة الفيديو. وبعد ذلك أوعز نتنياهو لبن شبات بنقل مقطع الفيديو إلى الوزراء، وبعد ساعات نفذ بن شبات ذلك بعد انتهاء اجتماع الحكومة.

وتبين لاحقا أن أقوال نتنياهو حول مقطع الفيديو هي "أخبار كاذبة"، وأنه تم ترويجه في شبكات التواصل ونسبه متصفحو انترنت إيرانيون للتلفزيون الإيراني. وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عمليا، استعرض مقطع الفيديو أمام نتنياهو من دون التحقق من مصداقيته.

ولاحظ الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، الدكتور راز تسيمت، الذي يعتبر أحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في الشؤون الإيرانية، عدم مصداقية الفيديو يوم الإثنين الماضي.

ونقلت الصحيفة عن تسيمت قوله إن "هذا الفيديو الكاذب وصل إلى اجتماع الحكومة كشهادة على إخفاء حجم الضحايا من جراء كورونا في إيران. والآن ينبغي أن نأمل فقط، أنه يتم التحقق من مواضيع مصيرية أكثر من الكورونا، بشكل أفضل من مقاطع فيديو منشورة في الشبكات الاجتماعية حول الوضع في إيران".

ولم ينفِ مكتب نتنياهو ما حدث خلال اجتماع الحكومة، وعقب أن "مقطع الفيديو استعرض أمام وزير الأمن، نفتالي بينيت، ووزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ووزير حماية البيئة، زئيف إلكين، بعدما عبروا عن اهتمامهم به. وذُكر بشكل واضح أن هذا مقطع فيديو من شبكات التواصل وليس واضحا مدى مصداقيته".

ويبدو أن ذلك كان وراء خبر نشرته الصحيفة نفسها، أمس، وقالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يقدر أن عدد الوفيات الحقيقي في إيران أكثر بأربع أو خمس مرات من العدد الرسمي، وهو قرابة ثلاثة آلاف ضحية للفيروس. واعتبرت المصادر التي اعتمدت عليها الصحية أنه يوجد لهذا الوضع "تأثير دراماتيكي" على الاقتصاد الإيراني وعلى "المساعدات المتوقعة لحزب الله وجهود التموضع في سورية".