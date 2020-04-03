بني براك "منطقة محظورة": الشرطة تمنع التنقل سوى بحالات الضرورة

فرضت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، إغلاقا كاملا على مدينة بني براك الحريدية في وسط البلاد، بعدما أقرت الحكومة، مساء أمس، أنظمة طوارئ تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من مدن وأحياء من أجل منع انتشار فيروس كورونا، والإعلان عنها "مناطق محظورة".

ونصبت الشرطة عشرات الحواجز في جميع ومداخل ومخارج بني براك، بعد الإعلان عن المدينة "منطقة محظورة". ويتواجد في المدينة أكثر من ألف شرطي لضبط النظام الجديد، وهم مزودون بطائرات مسيرة صغيرة ووسائل مراقبة لرصد الذين يخرقون التعليمات. ولن يسمح للسكان بمغادرة المدينة باستثناء حالات معينة، وبإمكان مزودي المواد الغذائية وأفراد الشرطة وطواقم طبية الدخول إلى المدينة وفقا للحاجة.

وقال الضابط في مباحث الشرطة، شلومي ساغي، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إنه "ينتشر الآن مئات أفراد الشرطة، من خلال حواجز ودوريات علنية وخفية من أجل التأكد من تطبيق نظام المنطقة محظورة. ويجري ذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية".

وقال مسؤول ملف الصحة في بلدية بني براك، موشيه مورغنشطيرن، إن "الوضع مركب، وهذا ليس إغلاقا كاملا. والنظام يتعلق بالدخول والخروج من المدينة. وبإمكان الأفراد الخروج لمشتريات داخل المدينة". وأضاف أنه "كان جديرا تزويدنا بأسماء المرضى. ولو عرفناهم لتمكنا من المساعدة كبلدية. ووزارة الصحة ترفض إبلاغنا بذلك، ولا يمكننا تقديم مساعدة لمن لا يتوجه إلينا، وانتقال العدوى مستمر".

يشار إلى أن بني براك هي أول مدينة يعلن عنها "منطقة محظورة". ويتوقع الإعلان لاحقا عن "مناطق محظورة" في بلدة إلعاد ومستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت" ومدينة بيت شيمش، وجميعها مناطق مأهولة بالحريديين.

وقال مسؤولون في جهاز الصحة خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس، أن وتيرة انتقال العدوى والإصابة بكورونا في بني براك وصلت إلى 15%، وأنه يتوقع أن عدد المرضى بالفيروس في المدينة سيصل إلى 2000 مريض تقريبا قبل البدء بإخراج المرضى إلى حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

ويسري الإعلان عن مدينة أو حي على أنه "منطقة محظورة" لمدة أسبوع، ولكن بالإمكان تمديد ذلك لخمسة أيام لعدة مرات وحتى 21 يوما بالحد الأقصى. ويتطلب أن تصادق لجنة الكورونا في الكنيست على ذلك. وتقضي الأنظمة أيضا بأن تزود السلطات المتواجدين بحجر صحي منزلي بالمواد الغذائية ومواد التنظيف.