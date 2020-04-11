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إيقاف الرحلات في مطار بن غوريون

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 14:17

إيقاف الرحلات في مطار بن غوريون
المطار فارغا الشهر الماضي (أ ب)
عرب ٤٨

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، السبت، بإيقاف كافة الرحلة الجويّة إلى البلاد، بعدما تبيّن أن مسافرين غادروا إلى منازلهم دون تحويلهم للحجر في فنادق كما هو مقرّر.

وصباح اليوم، هبطت طائرة في مطار بن غوريون باللد قادمة من نيو أرك في نيويورك، بؤرة تفشّي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركيّة، غادر من كان على متنها إلى بيوتهم عبر سيارات أجرة، دون أن يخضعوا للحجر الفندقي، بناء على قرار سابق.

ومن المقرّر أن تهبط في لاحق اليوم طائرة قادمة من العاصمة الجورجيّة، تبليسي، وغدًا طائرة أخرى من نيويورك، كذلك.

وأوضحت سلطة المطارات أنه "لا صلاحيّة لديها لمنع أي مواطنين إسرائيلي أو أجنبي من مغادرة البلاد أو الدخول إليها" وأضافت أن منع الدخول إلى البلاد لأسباب أمنية أو طبيّة ممكن عبر قرار قضائي أو صحيّ موقّع أو أمر طرد من سلطة السكان أو بقرار شخصي من وزير الداخليّة.

كما بيّنت أن كافة الرحلات منذ يوم الثلاثاء الماضي، بداية "الإغلاق العام" صادقت عليها لجنة الاستثناءات التي يرأسها وزير المواصلات.

وأوضحت أن كافة المسافرين يخضعون لفحص درجة الحرارة ويوقعون على مستند يوضح لهم أنهم مجبرون على الوجود في الحجر، وأنهم يملكون مكانا للحجر فيه.

وفي العاشر من آذار/ مارس الماضي، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن مطار بن غوريون انتقل للعمل بشكل محدود.

وقررت الإدارة ولجنة الموظفين تخفيض النشاط والقوى العاملة بنسبة 70 % على الفور، وتلاها فصل لعدد كبير من الموظفين وإحالة آخرين لإجازات دون رواتب.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#مطار اللد
#مطار بن غوريون

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