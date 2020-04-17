إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا في البلاد: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، الخطوات الأولى ضمن إستراتيجية الخروج من أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد، ومن المُتوقّع أن يوافق عليها الوزراء مساء غدٍ، السبت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة لإدارة أزمة كورونا، أمس الخميس، على مقترح تخفيف تدريجي للتقييدات التي فرضتها خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

وبحسب الخطوات التي أعلنها مكتب رئيس الحكومة، فإن الخطوة الأولى هي فتح "متاجر الشوارع لفروعٍ مُحددة".

وسيتم فتح المتاجر تدريجيًا، وفقًا لتطورات وباء كورونا، ومعدل الزيادة في عدد المصابين، كما سيتم الكشف عن الفروع المحددة التي تم اختيارها لفتح "متاجر الشوارع" مساء الغد.

والخطوة الثانية التي سيتم اعتمادُها غالبا، هي إعادة "الخدمات (والأعمال) المكتبية" مثل مكاتب المحاسبة والقانون، و"المؤسسات الصناعية"، على أن تعمل هذه القطاعات بنسبة 30%، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، مع الالتزام بوجود 10 أشخاص في الغرفة، كحدٍّ أقصى.

وبالتوازي مع افتتاح المتاجر وفروع الاقتصاد الأخرى، هناك احتمالٌ بأن تُتيح السلطات للقطاعات التي سُمِح لها بالعمل، أن ترفع نسبة عملها لأكثر من 30%، في حال كان هناك التزام بالإرشادات والمعايير التي سيتم إقرارُها.

وفي ما يخصّ عودة الأطفال إلى المدارس، ورياض الأطفال، فإن هذا الموضوع ليس مدرجًا على المباحثات الحكومية الحالية، إلا أنه من المتوقع أن يُسمح لبعض العائلات بإبقاء أطفالهم معًا، ما سيُتيح للعائلات بمقابلة بعضهم ورعاية الأطفال المحرومين من الأُطُر التي كانوا فيها، بصورة أفضل.

ويمكن إحضار حاضنة لرعاية الأطفال، شريطة أن تكون الحاضنة قد عملت في منزل الأطفال بشكل منتظم، والغرض من هذا، هو السماح للوالديْن بالعودة إلى العمل، حتى في ظلّ استمرار إغلاق المدارس ورياض الأطفال.

ومن المتوقع السماح بالأنشطة الرياضية على بعد 500 مترٍ من المنزل، وإتاحة إمكانية ممارسة الرياضة لشخصين مع بعضهما.

وإذا لم تُسجّل زيادة في معدل الإصابات بالفيروس خلال أسبوعين، فسيتمّ النظر في إمكانية فتح المراكز التجارية المفتوحة (كشبكة "بيغ").

وفي ما يتعلق بالعودة إلى العمل كذلك، فإن مسألة الحدّ الأقصى للأعمار التي سيُسمح لأصحابها العودة للعمل، هي قيد المناقشة، وربما يتم البتّ فيها ليلة غدٍ السبت كذلك، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع كذلك أنه سيتم النظر في إمكانية فرض إغلاقٍ ثالثٍ في اليوم الذي يمثّل لفلسطينيي الداخل، ذكرى النكبة؛ لمنع تفشي العدوى.