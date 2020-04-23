  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الموساد يزعم: أعداد وفيات كورونا في دول عربية وإيران أعلى من المعلن

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 20:57

الموساد يزعم: أعداد وفيات كورونا في دول عربية وإيران أعلى من المعلن
كورونا في إيران (أ ب)
عرب ٤٨

زعم رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، أنّ السلطات في لبنان والعراق وسورية وإيران تخفي الأرقام الحقيقيّة لضحايا فيروس كورونا عندها، وأن الأرقام هناك أعلى من المعلن.

ووردت مزاعم كوهين خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحّة الإسرائيليّة، صباح الخميس، ونقلتها القناة 13 مساءً.

وحول إيران تحديدًا، قال كوهين إن "الأرقام التي يعرفها أكثر بكثير".

وقال كوهين إن الحملة التي شنّها جهازه لإحضار معدّات طبيّة انتهت إلى إحضار 50 مليون قناع و260 جهاز تنفس صناعي دون أن يكشف مصدرها.

ومطلع نيسان/أبريل، لم ينفِ وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن يكون الموساد سرق معدّات طبيّة من دول أخرى، لمواجهة جائحة كورونا، بحسب تصريحات له في إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وعند سؤاله إن قام الموساد بسرقة معدّات، أجاب بينيت "ما هو مفهوم، لن أجيب عن هذا السؤال. نعمل جميعًا بصورة هجوميّة وذكيّة. هناك الكثير من الإبداع في تحويل الماكينات".

ونفّذ الموساد، خلال الأسبوعين الماضيين، "عملّيتين لإحضار معدّات طبيّة إلى البلاد" من دول لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، قيل إنها في المرّة الأولى دولة خليجيّة، لكن لم تعلن عن الدولة في العمليّة الثانية.

وقال مسؤولون إسرائيليّون لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مؤخرًا، إن المعدّات التي أحضرها الموساد، في العملية الأولى، غير تلك المطلوبة لمكافحة كورونا، غير أنه شنّ عمليّة أخرى، يوم الإثنين الماضي لإحضار معدّات أخرى.

وأسفرت عمليّة الموساد الثانية عن إحضار 27 آلة تنفّس صناعي، و10 ملايين كمّامة جراحيّة، و25 ألف كمّامة من نوع N95.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#إيران
#سورية
#لبنان
#العراق
#الموساد
#يوسي كوهين

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأحد المقبل: تخفيف في تقييدات فتح المصالح التجارية
الأحد المقبل: تخفيف في تقييدات فتح المصالح التجارية

2020-04-23

إدارات المدارس تعود للعمل: الحكم المحلي يطالب بفتح روضات الأطفال
إدارات المدارس تعود للعمل: الحكم المحلي يطالب بفتح روضات الأطفال

2020-04-23

المحكمة العليا تقرر النظر في التماسات ضد نتنياهو
المحكمة العليا تقرر النظر في التماسات ضد نتنياهو

2020-04-23

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

2020-04-22
الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

2020-04-22
بومبيو:

بومبيو: "الضم" قرار خاص بإسرائيل

2020-04-22
تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

2020-04-22
مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

2020-04-22