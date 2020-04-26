بظل كورونا: تسهيلات أخرى لقطاعات اقتصادية والحكومة تبحث عودة المدارس

استأنفت صباح اليوم الأحد، قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى في البلاد، عملها، بموجب قرار سابق للحكومة التي تجتمع في وقت لاحق اليوم للمصادقة على عودة متدرجة للمدارس منذ بداية الأسبوع المقبل.

وبموجب التسهيلات سيمسح للعديد من المحلات التجارية العودة لمزاولها عملها مع التقييدات التي حددتها وزارة الصحة الإسرائيلية، ومن أبرز القطاعات والمحلات التجارية التي ستستأنف عملها اليوم: صالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافة.

وتأتي هذه التسهيلات في ظل الخلافات بين مختلف الوزارات الحكومية، بكل ما يتعلق في تعليق إجراءات الإغلاق والحجر أو تمديد العمل بأنظمة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ورغم الخلافات، سيسمح بفتح المتاجر في الشوارع الرئيسية وكذلك فتح المتاجر في المجمعات التجارية المفتوحة مع الحفاظ على الإرشادات والتعليمات التي تنص عليها وزارة الصحة.

وفي نفس الوقت، ومنذ صباح اليوم ولمدة خمسة أيام، سيتم فرض الإغلاق على بعض الأحياء السكنية والشوارع في "نتيفوت" و"بيت شيمش" بسبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصدر المفوض العام للشرطة بالوكالة موطي كوهين، أمرا يقضي بتنفيذ إجراءات متساهلة في المرحلة الأولى، وذلك لإتاحة الوقت للشرطة وللمواطنين للتكيف مع اللوائح الجديدة.

ومن المتوقع أن تطلب التعليمات من كل مواطن وضع الكمامة عند الخروج للحيز العام والأماكن العامة وخلال التسوق حتى لو كان لوحده، وذلك باستثناء الأنشطة الرياضية، حيث لا تلزم الشخص بوضع كمامة.

ورغم دخول التسهيلات حيز التنفيذ، إلا أنه تتباين المواقف بين وزارة الصحة ووزارة المالية حول المعايير التي سيتم وضعها للانتقال بين المراحل المختلفة للخروج من الحجر الصحي والإغلاق.

ويدور الحديث عن إجراءات تؤدي لمزيد من التسهيلات أو تشديد الإجراءات وإعادة الإغلاق والحجر، وذلك بحسب معدلات الإصابة بالفيروس، فبينما تريد وزارة الصحة زيادة عدد المرضى الجدد من يوم لآخر كجزء من المعايير، تسعى وزارة المالية لإقناع الحكومة التركيز على عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

إلى ذلك، تبحث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عودة عمل المؤسسات التعليمية واستقبال الطلاب، بناء على المخطط الذي وضعه وزير التعليم، رافي بيرتس، والذي ينص على عودة عمل المدارس تدريجيا بدءا من يوم الأحد الثالث من أيار/ مايو المقبل.

وينص المخطط على استئناف عمل رياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية (من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث)، على أن يتم دمج صفوف المراحل المتقدمة تدريجيا، بحيث يعود طلاب الثانوية إلى المدارس حتى الـ11 من أيار/ مايو المقبل.

ووفقا للمخطط، سيقسم الأطفال في رياض الأطفال إلى مجموعات تضم كل واحدة 15 طالبا، تتعلم كل واحدة من هذه المجموعات نصف أسبوع فقط، على أن تتناوب المجموعات في الدراسة. أما في المدارس، فلن يقسم الطلاب إلى مجموعات.

ويحظى مخطط وزارة التعليم بدعم معظم الوزراء، وعليه من المجرح أن تصادق عليه الحكومة في جلستها اليوم، علما أن المخطط يتضمن عمل المعلمين عن بعد بوظيفة جزئية بدءا من يوم الأحد المقبل، على أن يتم استكمال الساعات الناقصة خلال العطلة الصيفية.