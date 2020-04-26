عدد سكان إسرائيل 9.19 مليون بينهم 74% يهود

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد، معطيات حول السكان بمناسبة "يوم الاستقلال"، الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، وبحسبها بلغ عدد السكان 9.190 مليون نسمة، بينهم 6.806 مليون يهودي ويشكلون نسبة 74%، بينما عدد العرب 1.930 مليون (21%) لكن هذا المعطى يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في هضبة الجولان المحتلة، و454 ألفا (5%) يوصفون بآخرين، وهم من المهاجرين الجدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق وليسوا يهودا.

وأضافت المعطيات أنه منذ "يوم الاستقلال" الماضي ازداد عدد السكان بـ171 ألفا، أي نمو سكاني بنسبة 1.9%، حيث وُلد 180 ألف مولود، وهاجر إلى إسرائيل 32 ألفا، وبلغ عدد المتوفين 44 ألفا.

وحسب المعطيات، فإن عدد السكان في إسرائيل لدى قيامها بعد النكبة، عام 1948، بلغ 806 آلاف، بينهم قرابة 150 ألف فلسطيني بقوا في البلاد بعد تهجير قرابة 800 ألف فلسطيني. وقالت الدائرة إنه منذئذ هاجر 3.3 مليون شخص إلى إسرائيل، 44% منهم هاجروا منذ العام 1990 إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.

وتوقعت دائرة الإحصاء وصول عدد السكان في إسرائيل في العام 2030 إلى 11.1 مليون نسمة، و13.2 مليون نسمة في العام 2040، وأن يرتفع في العام 2048 إلى 15.2 مليون نسمة. وأشارت إلى أن 45% من اليهود في العالم يسكنون في إسرائيل.

ووصفت الدائرة 78% من اليهود بـ"الصابرة"، أي الذين وُلدوا في إسرائيل، وقالت إن عدد الأطفال في سن 0 – 4 أعوام يبلغ 950 ألفا، وأن 50 ألفا من السكان فوق سن 90 عاما. وتبلغ نسبة السكان في سن 0 – 14 عاما 28%، بينما 12% من السكان فوق سن 65 عاما.