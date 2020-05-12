الصحة الإسرائيلية: 13 إصابة جديدة بكورونا وتراجع عدد الخاضعين لتنفس

أعلنت وزارة الصحة قبيل ظهر اليوم، الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصل جديدا بفيروس كورونا، وأن إجمال عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بلغ 16,526، وتماثل 11,956 للشفاء، وأن عدد المرضى الحاليين هو 4,312 شخصا، بينهم 57 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ولم يتم تسجيل وفيات منذ أمس.

وتوفي أمس 5 مرضى، وفقا لبيانات وزارة الصحة ليرتفع عدد الوفيات إلى 258، موضحة أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت، أمس، بنسبة 2%.

وتؤكد البيانات الواردة في بيان وزارة الصحة استمرار التباطؤ في وتيرة الوفيات وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة، ما قد يدفع الحكومة إلى تخفيف المزيد من القيود التي تم لإقرارها للحد من تفشي الوباء.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف تدريجي للقيود التي تم فرضها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل عودة المرافق الاقتصادية إلى العمل، واستئناف عمل القطاع العام، وعودة تدريجية لطلاب المدارس، وفتح المساحات والمرافق العام أمام زيارات المواطنين، وفتح الأسواق والمراكز التجارية، وذلك ضمن إجراءات مقيدة، بتعليمات من وزارة الصحة، لمنع زيادة وتيرة التفشي.

وفي هذه الأثناء، لا تزال السلطات المحلية تعارض عودة طلاب صفوف الرابع حتى العاشر إلى المدارس، الأسبوع المقبل. كذلك نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم عن مصادر في وزارة التربية والتعليم قولها إنه "الواقع والموارد الحاليين ليس بالإمكان الاستمرار بخطط مقلصة، لكن الوزارة وافقت على عودة الطلاب في البلدات التي يوجد فيها انتشار ضئيل للفيروس.

من جانبه، قال مدير عام وزارة التربية والتعليم، شموئيل أبواب، إن "عودة تدريجية إلى التعليم وبحيث تستند إلى اعتدال وحذر، ستسهم في إمكانية فحص نتائج الخطة" للخروج من الإغلاق، مشددا على أن الحديث يدور عن فترة مؤقتة، وأنه كلما تحسن الوضع الصحي سيتم توسيع خطة العودة إلى المدارس وبوتيرة أسرع.