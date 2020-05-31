احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة: إغلاق شارع مركزي بوسط البلاد

تجددت صباح اليوم الأحد، احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، حيث تم إغلاق طرقات والعديد من الشوارع الرئيسية في مركز البلاد.

وأغلقت مجموعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المدخل المؤدي لشارع "إيالون" في مركز البلاد، كما تم إغلاق مدخل الطريق السريع رقم 2 في المنطقة.

وتم إغلاق الطريق تماما عندما أحرق المتظاهرون الإطارات، وشهدت المنطقة إزدحامات مرورية على طول عدة كيلومترات، حيث وجهت الشرطة جمهور المسافرين للسفر عبر شارع الشاطئ.

ويأتي ذلك، ضمن المظاهرات التي تشرف عليها منظمة "معاق، ليس نصف إنسان"، التي تطالب بمساواة مخصصات الإعاقة بالحد الأدنى للأجور. وتحسين ظروف ورفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد.

وهدد المشرفون على احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة بإغلاق المزيد من الطرقات الرئيسية في البلاد، وذلك على بسبب عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بتعهداتها برفع المخصصات، حسبما قضى اتفاق سابق.

وحسب الاتفاق الذي وقع قبل نحو عامين، فإن مخصصات ذوي الإعاقات الشديدة، والذين هم بحاجة إلى مراقبة متواصلة، ستصل إلى 4500 شيكل شهريا، بينما يحصل المعاقون ذوو نسبة إعاقة تصل إلى 100%، وغير القادرين على العمل، على 4 آلاف شيكل شهريا.

وكان مقررا أن يكون رفع مخصصات الإعاقة على أربع مراحل بدأت في كانون الثاني/يناير من العام 2018، وتكون الأخيرة في كانون الثاني/يناير من العام 2021، وتقدر تكلفة زيادة المخصصات بنحو 4.2 مليار شيكل.