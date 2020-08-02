تحويل الدفعة الثانية من الهبات الحكومية يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني، مساء اليوم، الأحد، أن الدفعة الثانية من مبالغ الهبات المالية المخصّصة لكافة المواطنين، سيتم تحويلها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي يوم الثلاثاء، سيتم تحويل الهبات الحكومية لـ400 ألف شخص تجاوز 18 عامًا ممن يحق لهl الحصول على المنح المضاعفة (منحة الـ750 شيكل، بالإضافة إلى 750 شيكل علاوة).

وفي يوم الأربعاء، سيتم تحويل الهبات لـ400 ألف شخص ممن يحق لهم الحصول على منح مضاعفة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المنحة الأساسية، بحسب ما جاء في بيان مؤسسة التأمين الوطني.

وبحسب مشروع القانون فإن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على مبلغ العلاوة هم "الحاصلون على مخصص تمريض، والحاصلون على مخصص عجز عام، والحاصلون على ضمان الدخل، والحاصلون على نفقة، والمعاقون بسبب الخدمة العسكرية، والمهاجرون الجدد من المحتاجين، وكبار السن من الحاصلين على استكمال دخل والناجون من المحرقة النازية من المحتاجين".

وبدأت مؤسسة التأمين الوطني، في وقت سابق اليوم، بتحويل مبالغ الهبات المالية المخصّصة للأطفال. ووصلت قيمتها إلى مليار و400 ألف شيكل، حيث دخلت المبالغ إلى الحسابات البنكية التي تدخل إليها مخصّصات الطفولة.

وفي ما يتعلق بمنح الأفراد الذين تجاوزون 18 عامًا، سيتم تحويل المبالغ على حساباهم البنكية المحفوظة لدى مؤسسة التأمين الوطني، على أن تطلب لاحقًا الحسابات البنكية لمن لا تملك المؤسسة حساباتهم.

وينص مشروع القانون على "توزيع مِنح مساعدة تمنح لمرة واحدة على جميع المواطنين، بهدف التشجيع على الاستهلاك وتحريك عجلات الاقتصاد"، فيما تستثني المنحة الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي مبلغ 651,000 شيكل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الأحد الماضي على الخطة الذي وضعها نتنياهو ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، والتي لاقت انتقادات لأنها تمنح الهبات لجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي، وطالبت بمنحها للمتضررين اقتصاديا من جراء جائحة كورونا.

وسيحصل الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات التمريض والعجز العام وضمان الدخل، والنفقة، وكبار السن من الحاصلين على استكمال دخل، على منحة مضاعفة تصل إلى 1500 شيكل.