  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غانتس: المعهد البيولوجي سيجري تجارب بشرية على تطعيم كورونا

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 14:33

غانتس: المعهد البيولوجي سيجري تجارب بشرية على تطعيم كورونا
غانتس في المعهد البيولوجي، اليوم (تصوير: وزارة الأمن الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن المعهد البيولوجي سيبدأ بإجراء تجارب بشرية على تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وجاءت أقوال غانتس خلال زيارته للمعهد البيولوجي اليوم، الخميس.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن الباحثين استعرضوا أمام غانتس تقدما في تطوير تطعيم ومضاد لكورونا.

وقال غانتس إنه "يجب البدء بالتجارب البشرية بعد أعياد شهر تشري (العبري). والتجارب الأولية التي تكللت بالنجاح هي بمثابة بُشرى وأمل كبيرين جدا".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة، حسبما اتفقنا، هي أن تبدأ التجارب على البشر بعد أعياد شهر تشري. وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وبموجب كافة الإجراءات المطلوبة من حيث الأمان الطبي".

بدوره، قال مدير المعهد البيولوجي، البروفيسور شموئيل شبيرا، إنه "يوجد تطعيم ممتاز، وثمة خطوات يجب أن يمر بها التطعيم وبموجب جدول زمني، وسنبدأ بعد الأعياد (اليهودية) تجارب آمنة وناجعة، ولكن المنتج بأيدينا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#تطعيم
#المعهد البيولوجي الإسرائيلي
#بيني غانتس

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قياسا بعدد السكان: انتشار كورونا في إسرائيل الأعلى في العالم
قياسا بعدد السكان: انتشار كورونا في إسرائيل الأعلى في العالم

2020-08-06

نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية بـ"دفع ثمن رغيف شاورما"
نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية بـ"دفع ثمن رغيف شاورما"

2020-08-06

بظل كورونا: الشاباك تعقب 355 ألف مواطن خلال تموز
بظل كورونا: الشاباك تعقب 355 ألف مواطن خلال تموز

2020-08-06

الأكثر قراءة

"بيروت مدينة منكوبة": قتلى وآلاف الجرحى في انفجار هائل

2020-08-05
مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

2020-08-05
تحليلات إسرائيلية: انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

تحليلات إسرائيلية: انفجار مرفأ بيروت سيغير واقع لبنان

2020-08-05
استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب ورفع الإغلاقات في نهاية الأسبوع

استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب ورفع الإغلاقات في نهاية الأسبوع

2020-08-05
حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت

حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت

2020-08-05