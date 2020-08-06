غانتس: المعهد البيولوجي سيجري تجارب بشرية على تطعيم كورونا

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن المعهد البيولوجي سيبدأ بإجراء تجارب بشرية على تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وجاءت أقوال غانتس خلال زيارته للمعهد البيولوجي اليوم، الخميس.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن الباحثين استعرضوا أمام غانتس تقدما في تطوير تطعيم ومضاد لكورونا.

وقال غانتس إنه "يجب البدء بالتجارب البشرية بعد أعياد شهر تشري (العبري). والتجارب الأولية التي تكللت بالنجاح هي بمثابة بُشرى وأمل كبيرين جدا".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة، حسبما اتفقنا، هي أن تبدأ التجارب على البشر بعد أعياد شهر تشري. وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وبموجب كافة الإجراءات المطلوبة من حيث الأمان الطبي".

بدوره، قال مدير المعهد البيولوجي، البروفيسور شموئيل شبيرا، إنه "يوجد تطعيم ممتاز، وثمة خطوات يجب أن يمر بها التطعيم وبموجب جدول زمني، وسنبدأ بعد الأعياد (اليهودية) تجارب آمنة وناجعة، ولكن المنتج بأيدينا".