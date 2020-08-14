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كابينيت كورونا: 10 أشخاص بالقاعات المغلقة الصغيرة وضعفهم بالكبيرة

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 13:01

كابينيت كورونا: 10 أشخاص بالقاعات المغلقة الصغيرة وضعفهم بالكبيرة
منطقة العين بالناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كابينيت كورونا) اليوم، الجمعة، على معايير موحدة للتجمهر داخل أماكن مغلقة ومفتوحة، وبينها المطاعم ودور العبادة.

وقرر كابينيت كورونا خلال استفتاء تلفوني بين الوزراء، السماح بتجمهر 30 شخصا بالحد الأقصى في ساحة مطعم خارجية، بينما يسمح بتواجد 10 أشخاص داخل مطعم أو دار عبادة لا تتجاوز مساحته 80 مترا مربعا، و20 شخصا داخل مطعم أو دار عبادة تزيد مساحتها عن 80 مترا مربعا.

ويبدأ سريان القرار منذ الساعة الثانية من بعد ظهر بعد غد الأحد. ووصف القرار المصالح التجارية التي تسري عليها التعليمات، وهي أي مكان عام أو تجاري لم يتم حظر عمله، مثل المجمعات التجارية، المتاحف، السوق، الحوانيت، مواقع سياحية، برك سباحة، نوادي رياضية وغيرها.

وصادق الكابينيت على هذه التعليمات، اليوم، بعدما تم إيقاف اجتماعه أمس في أعقاب الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات بينهما.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 1639 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الخميس، بالإضافة إلى تسجيل 155 إصابة مؤكدة بكورونا منذ منتصف ليل الخميس - الجمعة، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 23489، منهم 371 مريضًا بحالة حرجة، من بينهم 110 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

وأضافت الوزارة أنه توفي أمس 11 مصابًا بكورونا، ليصل عدد المتوفين الإجمالي إلى 651 وفاة. وأوضحت الوزارة أنها أجرت أمس 27919 فحصًا لتشخيص الإصابات بكورونا، لتصل نسبة الإصابات نحو 6 في المئة من مجمل فحوصات أمس الخميس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
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#وزارة الصحة الإسرائيلية

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