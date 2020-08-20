الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 789

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 243 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صياح اليوم، الخميس.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 23,913، بعد تعافي 73,848 (67 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 98,550.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 10:18 من صباح اليوم، بلغ 7,264؛ علما بأن يوم أمس، الأربعاء، شهد تشخيص 1,637 إصابة، بعد إجراء 27,522 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 789 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 8 حالات منذ الحصيلة المسائية التي صدرت عن الوزارة الساعة الثامنة من مساء الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 403، في حين انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 110 حالة.

ويرقد في المشافي 799 مريضًا بكورونا، بينهم 165 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 23,913 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

قيود محتملة على حركة المواطنين وإمكانية الإغلاق قائمة

وعلى صلة، يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون فيروس كورونا المستجد، في وقت لاحق، اليوم، لبحث فرص فرض الإغلاق خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار الفيروس، وسط ترجيحات بأن يتحاشى الوزراء فرض الإغلاق في هذه المرحلة.

ويدفع منسق شؤون كورونا، البروفيسور روني غامزو، نحو فرض قيود مشددة تصل إلى الإغلاق، بحلول الأعياد اليهودية في شهر تيشري العبري، والتي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول/سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين أول/أكتوبر.

أوضحت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن خطة القيود التي أعدها غامزو خلال فترة الأعياد اليهودية، تشمل فرض قيود على حركة المواطنين، بحيث يمنع تجاوز مكان إلا بـ500 متر كحد أقصى، وإغلاق الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية.

ولفتت "كان 11" إلى أن خطة غامزو تشمل تقليص عمل وسائل النقل العمومية، وستكون القيود سارية لمدة أربعة أسابيع - على مدار فترة العطلة التي تبدأ بـ18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي في 9 تشرين أول/ أكتوبر.

وذكرت القناة 12 أن الإغلاق الذي قد يطرح خلال اجتماع "كابينيت كورونا"، يأتي ضمن خطة غامزو بـ"لجم محكم" لانتشار الفيروس، والتي تشمل إغلاق عيني للمناطق التي تشهد تسارعا بانتشار الفيروس؛ وسط معارضة الوزراء لفرض الإغلاق خلال فترة الأعياد التي تصادف عطل نهاية الأسبوع التي تزيد خلالها الحركة الشرائية، ما قد يضاعف من الآثار السلبية للإغلاق.