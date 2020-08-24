الصحة الإسرائيلية: 962 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ21914

شخصت 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأحد، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 21806 إصابات، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 839 حالة وفاة بعد تسجيل 10 وفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 103274 إصابة، فيما تعافى نحو 81 ألفا.

ويرقد في مستشفيات البلاد المئات بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، منهم 411 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة و116 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويعقد المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا "كابينيت كورونا" في وقت لاحق اليوم جلسة لمناقشة خطة البوصلة التي أعدها منسق كورونا روني غامزو، وتقضي الخطة بقطع سلسلة العدوى وتقليل معدل الإصابات اليومي، عبر اعتماد إجراءات وفرض تقييدات في المناطق الموبوءة.

وفي حال المصادقة على خطة البوصلة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل مع افتتاح العام الدراسي في البلاد، وتسعى الخطة إلى تقليل معدلات الإصابة بالفيروس، حسب المناطق، وتحديد قواعد سلوك موحدة وقيود تتكيف مع حالة المرض في كل بلدة.

ووفقا للخطة، سيتم تقسيم البلاد إلى 250 منطقة، على أن يتم تحويل الصلاحيات لمعالجة فيروس كورونا من مؤسسات الدولة المختلفة إلى السلطات المحلية، لتكون لديها كل الصلاحيات لمعالجة انتشار الفيروس ضمن نفوذها، وأيضا تطبيق كل إجراءات الحد تفشي الفيروس، ومتابعة فرض وتطبيق التقييدات.

وبموجب الخطة، ستحصل كل سلطة محلية على درجة مرجحة تحدد لونها لمدة أسبوعين: أخضر أو ​​أصفر أو برتقالي أو أحمر، وكل أسبوعين، سيتم تحديث ألوان السلطات المحلية وفقا للتطورات الوبائية بالبلدة، وسيتم تعديل القيود المفروضة عليها وفقا لذلك.

وسيتم تحديد لون كل سلطة محلية وفقا لثلاثة معايير: معدل الإصابات الجديدة، ومعدل الفحوصات الموجبة، ومعدل الزيادة في العدوى ومعدلات الإصابة، سواء زادت أو انخفضت، إذ يشجع النموذج إجراء الفحوصات ويسمح بتحسين الترتيب.