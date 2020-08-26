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الأسبوع المقبل: مضاعفة عدد السياح من إسرائيل إلى اليونان

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 14:05

الأسبوع المقبل: مضاعفة عدد السياح من إسرائيل إلى اليونان
سائحون ينزلون من سفينة في ميناء بيريوس قرب أثينا، الأسبوع الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن عدد السياح من إسرائيل الذين سيسمح لهم بالسفر إلى اليونان أسبوعيا سيتضاعف من 600 إلى 1200، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك في أعقاب فحص أجرته السلطات اليونانية، وتبين منه أن جميع السياح من إسرائيل الذين خضعوا لفحص كورونا لا يحملون الفيروس.

ووافقت اليونان حتى الآن على دخول 600 سائح من إسرائيل أسبوعيا إلى أربع مناطق يونانية فقط. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "وزير الخارجية، غابي أشكنازي، يقود الخطة الجديدة سوية مع المسؤولين في الوزارة وسفير إسرائيل في أثينا، يوسي عمراني. وبعد نجاح الخطة الحالية، سمح بمضاعفة عدد السياح الإسرائيليين إلى 1200 أسبوعيا من دون قيود على تنقلهم في اليونان. ومدة الخطة من 31.8 حتى 15.9".

وبموجب الخطة الجديدة، سيسمح للسياح من إسرائيل بالسفر إلى أربعة مواقع في اليونان، وهي أثينا وسالونيكي وكريت وكورفو، ومن هذه الأماكن بالإمكان التجول في كافة أنحاء اليونان.

ويلزم السياح بإظهار نتائج فحص سلبي لكورونا، يتم إجراؤه قبل 72 ساعة، في اقصى حد، قبل السفر. ويحق للسلطات اليونانية إجراء فحص للسائح لدى وصوله إلى المطار في اليونان، ودخوله إلى حجر لمدة 24 ساعة إلى حين صدور نتيجة الفحص.

وقبل أسبوع من انتهاء مدة الخطة الثانية سيتم إجراء تقييم جديد، وفي حال عدم حدوث ارتفاع في انتشار الفيروس بين المسافرين ستتم زيادة عدد السياح من إسرائيل إلى اليونان.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#سياحة
#إسرائيل
#اليونان

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