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أردني يصل إيلات سباحةً.. واستنفار أمني إسرائيلي

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 15:17

أردني يصل إيلات سباحةً.. واستنفار أمني إسرائيلي
الشرطة البحرية الإسرائيلية في إيلات
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اعتقلت الشرطة الأردنيّة، اليوم، الأربعاء، مواطنًا أردنيًا سبح من العقبة إلى إيلات.

ورغم أن الشاب كان لوحده وغير مسلّح، إلا أن الشرطة الإسرائيلية عزّزت تأهبها في المدينة خشية من "عملية أمنية"، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا انتظام الحياة العاديّة، بعد الوصول إلى نتيجة أولية مفادها أنه لا خشية "من عملية تخريبيّة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عمليات البحث والتحقيق في الحادث.

وفي العام 2018، هاجم عامل أردني عاملين إسرائيليين في إيلات، ما أدى إلى إصابتهما بجراح متوسطة.

ووجهت لائحة الاتهام للأردني التخطيط لتنفيذ عملية على خلفية قومية، وادعت أنه خطط لتنفيذ عملية قبل أكثر من عشر سنوات. ونسبت النيابة الإسرائيلية له تهم محاولة القتل، التآمر على ارتكاب "عملية إرهابية" والإعداد لارتكاب جريمة قتل "على خلفية إرهابية".

وقال محامي الدفاع أن موكله ينفي أن الحديث يدور عن "عمل إرهابي"، وأن الحديث يدور عن حدث جنائي بسبب خلاف بين عمال.

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#الأردن
#سباح أردني
#إيلات

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