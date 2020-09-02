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شيلح يدعو لانتخاب رئيس لـ"ييش عتيد" ويرشح نفسه للمنصب

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 13:48

شيلح يدعو لانتخاب رئيس لـ"ييش عتيد" ويرشح نفسه للمنصب
عوفر شيلح (مكتب المتحدث باسم الكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب "ييش عتيد"، أنه طالب رئيس الحزب، يائير لبيد، بإجراء انتخابات لرئاسة الحزب وأنه يعتزم ترشيح نفسه. وعقب لبيد بالقول إنه سيفحص الأمر.

وكتب شيلح في حسابه في "فيسبوك" اليوم، الأربعاء، أنه "في الأيام الأخيرة طرحت أمام يائير لبيد الحاجة الملحة لتجديد وجه ييش عتيد، وقبل الانتخابات المقبلة. ويجب أن يبدأ هذا الأمر بانتخابات مسبقة وفورية ومفتوحة لمنصب رئيس الحزب. وسوف أتنافس، ويسرني أن يكون هناك آخرون. ومن دون ذلك، لن نكون بديلا (للحكم) ولن نفوز".

وأضاف شيلح أنه "لدى تأسيس ييش عتيد، تقرر إجراء انتخابات كهذه قبل دورة الكنيست الـ21 (أي التي انتخبت في نيسان/أبريل 2019). وتم تحريك الموعد مرتين منذئذ، بخطوات سرية، ومن دون مشاركة أعضاء الكنيست من الحزب وناشطيه. وفي هذه الأثناء مرّت ثماني سنوات وبعد قليل خمس دورات للكنيست. وييش عتيد اليوم هي حركة ناضجة وقوية، وحان الوقت لتنفيذ ما وعدنا به".

وتابع شيلح أنه "ليلة الانتخابات الأخيرة، وقبل تفكيك كاحول لافان، قلت إنه من أجل وضع بديل لفترة بيبي المظلمة، وليس كافيا القول ’إننا نظيفو الأيدي’ والتعتيم على أي رسالة أخرى. ينبغي أن نبلور ونستعرض بديلا فكريا كاملا، في الاقتصاد والأمن والسياسية وفي جميع مجالات الحياة. وينبغي قوله بوضوح، من دون تذبذب والتواءات. ويجب أن يبدأ بانتخاب زعيم يستعرض حلوله ويحظى بالثقة بفضلها".

وقال لبيد في تعقيبه إنه لم يفاجأ من منشور شيلح، وأن "عوفر تحدث معي حول ذلك. وقد أراد هذا الأمر وهذا حسن حدا. وسأفحص ذلك. وقد تحدث معي وأنا أؤيد أن تكون لدى السياسي كموحات. ونحن أصدقاء منذ 30 عاما. والصداقة أهم من السياسية". وحول ما إذا كان شيلح يتمتع بشعبية، قال لبيد "لا أعرف، لكنه شخصية شعبية في بيتي".

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#ييش عتيد
#عوفر شيلح
#يائير لبيد

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