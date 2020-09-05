  2. إسرائيليات
  3. أخبار

كوهين: إسرائيل ستضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات "F35" للإمارات

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 00:02

كوهين: إسرائيل ستضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات "F35" للإمارات
مقاتلات "إف 35" الأميركية في قاعدة الظفرة الإماراتية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكر وزير الاستخابرات الإسرائيليّ، إيلي كوهين، الجمعة، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل ستضغط على الكونغرس الأميركي لمنع بيع طائرات للإمارات.

وقال: "سنعمل ضد منع أي بيع أسلحة من شأنها الإضرار بالتفوق العسكري لدولة إسرائيل، بما في ذلك طائرات F35".

وذكر كوهين خلال المقابلة، أن "التفوق الأمني ​​الإسرائيلي في المنطقة مهم ويجب الحفاظ عليه".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك، جمَعه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، إن بلاده ملتزمة بالحفاظ والإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حينها أن بلاده لديها علاقات عسكرية وطيدة مع الإمارات، وعليه ستواصل واشنطن فحص مسار صفقة الأسلحة وبيع الإمارات الطائرات للدفاع عن ذاتها من التحديد الإيراني، على حد تعبيره.

وكرر نتنياهو تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي حينها بشأن الاتفاق مع الإمارات، قائلا إن "الاتفاق مع الإمارات لا يشمل موافقة إسرائيل على أي صفقة أسلحة وأنه لا يعرف بمثل هذه الصفقة. وبعد الاجتماع نؤكد أن موقفنا لم يتغير".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "لقد علمت من بومبيو، لقد سمعت التزاما قويا بأن الولايات المتحدة على أي حال ستضمن الميزة النوعية لإسرائيل. وقد ثبتت صحة ذلك على مدى أربعة عقود مع مصر، وعقدين مع الأردن. وقد أوفت الولايات المتحدة بهذا الالتزام وليس لدي شك في أنها ستفعل ذلك".

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، قد أدليا بتصريحات فضفاضة عن "السلام والازدهار" والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، من أبو ظبي، في اليوم الأخير من الشهر الماضي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#وزير الاستخابرات الإسرائيليّ
#إيلي كوهين
#الكونجرس الأميركي
#ألإمارات
#إسرائيل
#طائرات إف 35
#تفوق عسكري
#الشرق الأوسط

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة
نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

2020-09-04

الصحة الإسرائيلية: وفاتان منذ منتصف الليلة الماضية و2716 إصابة خلال 24 ساعة
الصحة الإسرائيلية: وفاتان منذ منتصف الليلة الماضية و2716 إصابة خلال 24 ساعة

2020-09-04

"الضم، إن حدث، لن يكون مخالفا للتحالف مع الإمارات"
"الضم، إن حدث، لن يكون مخالفا للتحالف مع الإمارات"

2020-09-04

الأكثر قراءة

كابينيت كورونا يقرر فرض الإغلاق على 30 بلدة حمراء بدءًا من الإثنين

كابينيت كورونا يقرر فرض الإغلاق على 30 بلدة حمراء بدءًا من الإثنين

2020-09-03
تقرير: محاولات إسرائيلية

تقرير: محاولات إسرائيلية "لمنع تدهور أمني يعقب تنحي عباس"

2020-09-03
بعيون إسرائيلية: بن سلمان يريد تعويضات أميركية مقابل التطبيع

بعيون إسرائيلية: بن سلمان يريد تعويضات أميركية مقابل التطبيع

2020-09-03
حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

2020-09-03
3074 إصابة جديدة بكورونا وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

3074 إصابة جديدة بكورونا وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

2020-09-03