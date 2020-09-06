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للأسبوع الـ11: استمرار التظاهرات المناهضة لنتنياهو

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 00:03

للأسبوع الـ11: استمرار التظاهرات المناهضة لنتنياهو
من القدس مساء السبت (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تظاهر الآلاف للأسبوع الحادي عشر على التوالي، يوم السبت، في عدّة مناطق إسرائيليّة للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بسبب الفساد وسوء إدارة أزمة جائحة كورونا.

ووفقًا لموقع "واينت" وصل عدد نقاط التظاهر إلى 300 نقطة، إلا أن المظاهرة الكبرى كانت أمام مقرّ إقامة نتنياهو في القدس، حيث تظاهر الآلاف، واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن.

من التظاهرات (أ ب)
من التظاهرات (أ ب)

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 3 متظاهرين على الأقلّ، وإن اثنين من أفرادها أصيبا جرّاء المواجهات.

وانضمّ إلى التظاهرات اليوم أفراد من طائفة "حسيدي برتسلاف" للمطالبة بفتح الطيران إلى مدينة أومان في أوكرانيا، المدفون فيها رجل الدين نحمان الذي أسس الطائفة ويزوره مريدوه كل عام في رأس السنة العبري، الذي يحلّ الأسبوع المقبل.

وشدد المتظاهرون على أن الهدف الوحيد من تجمعهم، المطالبة بإقالة نتنياهو وحكومته. وذكرت القناة 12 أن المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو تجاوزوا الحواجز التي أقامتها الشرطة ما أدى إلى اندلاع مواجهات متفرقة بين المحتجين وعناصر الشرطة.

كما تجمع آلاف المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية، إضافة إلى العشرات من التقاطعات والمفارق الرئيسية مطالبين باستقالته أيضا؛ وأفادت الشرطة بأن التجمعات انفضت دون حوادث استثنائية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الحكومة الإسرائيلية
#نتنياهو
#أومان
#برتسلاف

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