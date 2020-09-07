نتنياهو يطلب تأجيل مداولات "العليا" في التماس بشأن خان الأحمر

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلبا لتأجيل مداولات في التماس حركة "ريغافيم" الاستيطانية ضد عدم تهجير وإخلاء قرية خان الأحمر حتى نهاية الربع الأول من العام 2021 المقبل.

وجاء أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا طلب رئيس الحكومة نتنياهو، يطالب بموجبه بتأجيل النظر بالتماس الجمعية "ضد عدم إخلاء خان الأحمر" الذي كان مقررا في أيلول/ سبتمبر المقبل، لمدة 6 أشهر.

وتذرع نتنياهو في طلب التأجيل، بانشغال الحكومة بمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ علما بأن نتنياهو كان قد تقدم بطلبات مشابهة للمحكمة في الماضي، بذرائع مختلفة، منها سياسية وأخرى تتعلق بأنه يترأس حكومة انتقالية.

وجاء في طلب النيابة العامة إلى "العليا" الإسرائيلية أنه "كما هو معلوم، بدأت الحكومة الجديدة ولايتها على خلفية مواجهة انتشار فيروس كورونا، وكل ما يترتب على ذلك من تداعيات على أنشطتها المختلفة الموجهة لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم".

وأضاف "في هذه الحالة، وكذلك في ظل التوقيت الأمني ​​- السياسي الحالي، نحتاج إلى فترة إضافية من الوقت للسماح للمستوى السياسي المنتخب بالرد على المسألة التي هي موضوع الالتماس بشكل شامل، بما في ذلك النظر في جميع الجوانب ذات الصلة التي تم استعراضها أعلاه".

وتابع أنه "يُطلب من المحكمة الموقرة أن تأمر بتأجيل موعد جلسة الاستماع والنظر في الالتماس، إلى أقصى حد ممكن، حتى نهاية الربع الأول من عام 2021. ويدرك المدعى عليهم أن هذا ليس طلبًا روتينيًا، ولكن الفترة كذلك استثنائية".

وكانت الجمعية الاستيطانية قد عارضت التأجيل، وقال المتحدث باسم الجمعية، أفراهام بنيامين، في تصريحات صدرت عنه نهاية العام الماضي، إن "تأجيلا آخر بعد صدور القرار في أعقاب الالتماس الرابع يعتبر مسا بمكانة المحكمة وبمصالح دولة إسرائيل"، على حد قوله.

يشار إلى أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر.