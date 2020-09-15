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غمزو يطالب بإغلاق المدارس بدءا من غد الأربعاء

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 13:47

غمزو يطالب بإغلاق المدارس بدءا من غد الأربعاء
غمزو (وزارة الصحة)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

توجه منسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور روني غمزو، اليوم الثلاثاء، إلى وزير الصحة، يولي إدلشتاين، والتربية والتعليم يوآف غالانت، طالبا إغلاق المدارس ابتداء من يوم غد، وذلك بعدما قررت الحكومة، أول من أمس، إغلاقها ابتداء من يوم الجمعة المقبل. وكان كابينيت كورونا أوصى، نهاية الأسبوع الماضي، بإغلاق المدارس بدءا من غد.

وعبر غمزو في رسالة إلى الوزيرين عن تخوف من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، وقال إن "الحكومة اتخذت قرارا غير صحيح وخلافا لتوصيتنا المهنية".

وأضاف "نحن مقتنعون أن الارتفاع في انتشار الفيروس عموما نابع من تزايد تناقل العدوى في أعمار جهاز التعليم وخاصة لدى الطلاب في سن 10 سنوات فما فوق. وأطلب الالتزام بتوصيتنا المهنية وعدم السماح بفتح جهاز التعليم غدا، رغم كافة التعقيدات المنوطة بذلك".

وتابع غمزو أنه بالإمكان تقليص طلبه، بحيث يتم إغلاق المدارس، غدا، أمام طلاب الصف الخامس فما فوق، مشددا على أن "جميع الجهات المهنية تقف خلف هذه التوصية".

وأفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة اليوم بأنه تم تسجيل قرابة 5000 إصابة جديدة بكورونا أمس. وقررت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، فرض إغلاق شامل ابتداء من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل وحتى 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث تحل الأعياد اليهودية خلال هذه الفترة.

وفي غضون ذلك، قرر غالانت، اليوم، استثناء امتحانات البجروت من الإغلاق، وتقدم الطلاب لها خلال فترة الإغلاق في جهاز التعليم في الأسابيع المقبلة. ويقدر أن 9000 طالب سيتقدمون لهذه الامتحانات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#روني غمزو
#مدارس
#امتحانات البجروت

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