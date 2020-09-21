المحكمة العليا تقرر تقديم حاخام صفد العنصري لمحاكمة تأديبية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الإثنين، قرار بتقديم حاخام مدينة صفد شموئيل إلياهو، إلى محاكمة تأديبية، على خلفية تفوهاته العنصرية ضد المواطنين العرب والمثليين. ويذكر أن إلياهو سعى إلى منع تأجير العرب بيوتا في صفد، ودعا اليهود إلى عدم تأجير بيوت أو بيعها أو بيع أراض للعرب.

وقدم الالتماس إلى المحكمة العليا كل من "المركز الإصلاحي للدين والدولة – الحركة من أجل يهودية تقدمية" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل وطاقم النضال ضد العنصرية في إسرائيل وتحالف ضد العنصرية، ضد وزيرة القضاء السابقة، أييليت شاكيد، والمستشار القضائي للحكومة والحاخام العنصري إلياهو.

ونظر في الالتماس هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة، إستير حيوت والقاضيان يتسحاق عميت وأليكس شطاين. وكتب شطاين في قرار الحكم المركزي أنه يوجد في قرار شاكيد بعدم تقديم إلياهو إلى محاكمة تأديبية "عيب جوهري في ترجيح الرأي" و"انعدام احتمالية بشكل متطرف".

ويشار إلى وزير القضاء الإسرائيلي هو المخول بموجب القانون بتقديم حاخامات وقضاة في المحاكم الدينية اليهودية للمحاكمة.

وكانت شاكيد اكتفت في حينه باتصال هاتفي مع إلياهو، قالت خلاله إنه إذا أراد الإدلاء بتصريحات، فإن عليه أن القيام بذلك بحساسية واحترام المجتمعات المختلفة، لكن إلياهو واصل تفوهات العنصرية ضد العرب خصوصا. وكان وزير القضاء السابق، أمير أوحانا، قد طالب إلياهو بالتوقف عن تفوهاته العنصرية.