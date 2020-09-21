  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غانتس يلتقي أسبر لبحث التفوق العسكري الإسرائيلي وإيران

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 12:36

غانتس يلتقي أسبر لبحث التفوق العسكري الإسرائيلي وإيران
غانتس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يتوجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الإثنين، إلى واشنطن، حيث سيلتقي مع وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن غانتس سيبحث في واشنطن الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، والسياسة الدولية ضد إيران، وبينها منع تزايد قوتها وتموضعها في الشرق الأوسط، إلى جانب التعاون الأمني الأميركي – الإسرائيلي وشراء أسلحة أميركية.

وسيرافق غانت وفد مقلص، يضم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وسكرتيره العسكري ورئيس الدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الأمن.

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس إنه "سيخالط أفراد الوفد المقلص ومسؤولين أميركيين الذين سيلتقي معهم. وفور عودته، سيتم إجراء بخص كورونا لغانتس وسيدخل إلى حجر صحي بموجب تعليمات وزارة الصحة حيال وفد من هذا النوع".

وسياسافر غانتس والوفد المرافق له إلى واشنطن بطائرة عادية، لكنه لن يخضع للتفتيشات التي يخضع لها باقي المسافرين في المطارات، وسيصل مباشرة إلى الطائرة ويغادرها بشكل منفرد عن باقي المسافرين.

وخلال تواجد غانتس خارج البلاد، سيتم تعيين وزير الشؤون الاجتماعية والمدنية في وزارة الأمن، ميخائيل بييطون، كقائم بأعماله. وستستمر زيارة غانتس حتى بعد غد الأربعاء، حيث يتوقع أن يعود إلى إسرائيل فجر الخميس المقبل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إسرائيل
#الولايات المتحدة
#بيني غانتس
#مارك أسبر
#إيران
#أسلحة

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وثائق: أموال الصناعات الجوية الإسرائيلية لشركتي غسيل أموال أذريتين
وثائق: أموال الصناعات الجوية الإسرائيلية لشركتي غسيل أموال أذريتين

2020-09-21

الصحة الإسرائيلية: 2565 إصابة جديدة بكورونا أمس
الصحة الإسرائيلية: 2565 إصابة جديدة بكورونا أمس

2020-09-21

رغم مطالبته بالتزام الحجر: مستشار نتنياهو اندس بين المتظاهرين
رغم مطالبته بالتزام الحجر: مستشار نتنياهو اندس بين المتظاهرين

2020-09-21

الأكثر قراءة

بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

2020-09-20
البرهان إلى أبو ظبي: هل يمضي السودان على خطى الإمارات التطبيعية؟

البرهان إلى أبو ظبي: هل يمضي السودان على خطى الإمارات التطبيعية؟

2020-09-20
3 وفيات في الفريديس وباقة الغربية وبيت جن تأثرا بكورونا

3 وفيات في الفريديس وباقة الغربية وبيت جن تأثرا بكورونا

2020-09-20
تقديرات متشائمة لغمزو: 20 حالة وفاة يوميا و800 إصابة خطيرة

تقديرات متشائمة لغمزو: 20 حالة وفاة يوميا و800 إصابة خطيرة

2020-09-20
الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

2020-09-20