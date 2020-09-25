صادقت الحكومة الإسرائيليّة، مساء اليوم، الجمعة، هاتفيًا على عدد من التقييدات لتشديد الإغلاق المفروض إلى ما بعد انتهاء عيد العُرش العبري. وحصرت التظاهرات، بموجب التقييدات الجديدة، في بلد سكن كل متظاهر.

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وتمسح التقييدات الجديدة الخروج من المنزل للتزوّد بالحاجيّات الضروريّة، بشرط أن يكون الخروج داخل بلد السكن.

وتشمل تشديدات الإغلاق الجديدة:

حصر الخروج من مكان الإقامة إلى أي نشاط أو بهدف مسموحٍ (التزوّد بالطعام، مواد طبيّة) داخل البلدة التي يوجد فيها مكان الإقامة، باستثناء النشاطات التي لا يمكن القيام بها داخل البلدة، مثل خروج "عامل ضروري" إلى مكان عمله الموجود خارج البلدة، أو يغادر بلدته لمساعدة شخص لديه مصاعب في بلدة أخرى.

عدم السّماح لأي شخص الخروج من مكان سكناه إلى المطار، إلا للأسباب الآتية: نشاط مسموح وفق القانون (أسباب طبيّة)؛ كل من اشترى بطاقة طيران قبل الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، لأي سبب كان؛ تحديد آلية للموافقات الحرجة من قبل مدير عام وزارة المواصلات للبتّ في سفر شخص لغير السببين المذكورين.

إلغاء أي إمكانيّة لتلقّي علاج من "الطب البديل".

السماح بالحصول على العلاج التخصّصي، مثل المعالج النفسي؛ العلاج الوظيفي؛ العلاج الطبيعي؛ اختصاصي تغذية وغيرهم.

قصر فتح أماكن التدريب على الرياضيّين الدوليّين.

السماح بالمشاركة في زفاف أو جنازة قريب من الدرجة الأولى فقط (الجد، الجدّة، والد/ة، شريك الحياة أو أحد والديه؛ الأشقاء أو أبناء الأشقاء؛ الأعمام والأخوال.

وبدأ عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، الجمعة، سريان الإغلاق المشدد، الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، أمس، الخميس، من دون التوصل إلى اتفاق في لجنة القانون والدستور على تعديل قانون صلاحيات كورونا، الذي يهدف إلى منع المظاهرات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتطالبه بالاستقالة، بعد تقديم المعارضة آلاف التحفظات على التعديل.

وكان حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، أعلن أنه سيعارض إقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات. كذلك أعلن مندلبليت عن معارضته لخطوة كهذه.

وحاول رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين، نتنياهو، بمحادثة متعددة الأطراف عبر الهاتف قبل بدء سريان الإغلاق، إقناع قادة "كاحول لافان - غانتس ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين – بوجوب المصادقة على أنظمة طوارئ ضد المظاهرات، فيما رد نيسانكورين قائلا إن "هذا ليس ديمقراطيا"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

إلا أن حزب الليكود يصر على أن تصادق لجنة القانون والدستور على اقتراحه القاضي بتقييد المظاهرات من دون علاقة بالإغلاق وإنما طوال فترة كورونا. كذلك عبرت رئيس كتلة "يمينا"، أييليت شاكيد، عن تأييد كتلتها لاقتراح الليكود.