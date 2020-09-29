الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ1507 والإصابات الخطيرة لـ755

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 1507 حالات وفاة، بتسجيل 24 حالة وفاة، الإثنين، فيما ارتفع إجمالي الإصابات الخطيرة إلى 755 إصابة منها 207 حالات تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

الصحة الإسرائيلية: 16 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ1499 وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1121 إصابة، الإثنين، فيما سجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 143 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 65025 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 233554. وأجرت وزارة الصحة من خلال محطات الفحص المتنقلة خلال "يوم الغفران" 8105 من الفحوصات لاكتشاف كورونا غالبيتها في البلدات العربية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن وفيات كورونا شهدت ارتفاعا خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري الذي سجل 562 حالة وفاة، وهي الحالات التي تشكل 37% من مجمل وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

ويتواصل تسجيل معدل قياسي بالإصابة والعدوى رغم التراجع بعدد الفحوصات خلال "يوم الغفران"، بحيث أن نسبة العدوى والفحوصات الموجبة بلغت 14%، فيما لوحظ قبل "يوم الغفران" ارتفاعا بالفحوصات الموجبة في البلدات الحريدية، بحيث تحتل 4 بلدات حريدية المراتب الأولى في إجمالي الفحوصات الموجبة ونسب العدوى.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن 32.5% من فحوصات اكتشاف كورونا التي أجريت في مستوطنة "بيتار عيليت" كانت موجبة، وفي مستوطنة "إلعاد" 31.27% من الفحوصات موجبة، بينما في مدينة بني براك بلغت النسبة 27.91%، وفي مستوطنة "بيتار عيليت" 26.42% من الفحوصات كانت موجبة.

وتظهر معطيات الوزارة أن نتائج الفحوصات الموجبة لدى التجمعات السكنية الحريدية أعلى من المعدل العام في البلاد.

إلى ذلك، يواصل الفيروس الانتشار وتسجيل معدل قياسي في كبرى المدن والتجمعات السكنية في البلاد، ومنها القدس التي تتواجد بها 4917 حالة نشطة، وتل أبيب 1348، وبني براك2837، وأسدود 2110 حالات نشطة.

وحيال ذلك، تتوقع وزارة الصحة أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا بعدد الإصابات واستمرار ارتفاع نسب العدوى والإصابات، وذلك بسبب الازدحام والاكتظاظ قبالة محطات الفحص المتنقلة المنتشرة في البلاد بظل الإغلاق.