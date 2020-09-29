  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بظل كورونا: لا عودة للمدارس حتى نهاية العام الجاري

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 09:02

بظل كورونا: لا عودة للمدارس حتى نهاية العام الجاري
لا عودة للمدارس والإبقاء على التعليم عن بعد (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تشير تقديرات لطواقم مهنية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم إلى احتمال عدم العودة إلى المدارس، وعدم استئناف التعليم الوجاهي، والإبقاء على منظومة التعليم عن بعد حتى نهاية العام الجاري، وذلك بظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الطواقم الطبية والتعليمية، تقدر أنه سيتم استئناف التعليم جزئيا بالمدارس في غضون ثلاثة أسابيع ولربما بعد شهر، وأن الاستئناف الكامل للتعليم الوجاهي بالمدارس قد لا يتم هذا العام، وقد تؤجل عملية انتظام الطلاب والطالبات وعودتهم لمقاعد الدراسة للعام المقبل.

وذكرت الصحيفة بأن المدارس لن تفتح أبوابها ولن تستقبل الطلاب بعد نهاية عطلة "عيد العرش" في العاشر من تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، بحيث تشير التقديرات إلى أن العودة للمدارس وخاصة بمرحلة جيل الطفولة المبكرة والابتدائيات حتى الصفوف الرابعة ستكون متدرجة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة التربية والتعليم قوله "عندما يكون هناك إغلاق شامل، فإن هذا ينطبق أيضا على جهاز التربية والتعليم والمدارس، يجب خفض الإصابات ونسب العدوى بشكل كبير، وعندها فقط يمكن الحديث عن عودة تدريجية إلى سوق العمل والدراسة في نفس الوقت"، فيما يوضح خبراء الصحة العامة أن تعافي نظام التعليم سيستغرق وقتا طويلا.

يذكر أن الموعد النهائي لعودة نظام التعليم الوجاهي والانتظام عبر مقاعد الدراسة كان بعد عطلة "عيد العرش"، لكن الزيادة في معدلات الإصابات بكورونا والارتفاع بنسبة العدوى قد يؤجل هذا الموعد، علما أن عشرات البلدات المدرجة كمناطق حمراء لم تفتتح بها السنة الدراسية في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، بموجب خطة الرمزور التي فرضت تقييدات وإجراءات مشددة على البلدات التي تسجل معدل قياسي بكورونا.

وأضاف مصدر في وزارة التربية والتعليم أن "الوزارة في مرحلة التخطيط للاستعدادات وإعادة افتتاح العام الدراسي، وسيتم عرض الخطة قريبا".

ويدعي العديد من الخبراء أنه من أجل العودة إلى المدرسة وانتظام التعليم الوجاهي في جيل الطفولة المبكرة وحتى الصفوف الرابعة في المرحلة الابتدائية، لن يكون هناك أي خيار سوى الدراسة عبر "كبسولات" وتقسيم الطلاب وطالبات الصف لمجموعتين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في إسرائيل
#الأعياد اليهودية
#فيروس كورونا
#التعليم عن بعد
#العام الدراسي
#التعليم الوجاهي

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"المؤسسة الإسرائيلية بحالة ذعر وتدير أزمة كورونا بقرارات متطرفة"
"المؤسسة الإسرائيلية بحالة ذعر وتدير أزمة كورونا بقرارات متطرفة"

2020-09-29

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ1507 والإصابات الخطيرة لـ755
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ1507 والإصابات الخطيرة لـ755

2020-09-29

الإغلاق قد يستمر شهرا إضافيا: الاستعداد للتعامل مع 1500 إصابة خطيرة بكورونا
الإغلاق قد يستمر شهرا إضافيا: الاستعداد للتعامل مع 1500 إصابة خطيرة بكورونا

2020-09-28

الأكثر قراءة

أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

2020-09-28
د. ختام حسين: لا فائدة من الإغلاق إن لم يُلتزم به

د. ختام حسين: لا فائدة من الإغلاق إن لم يُلتزم به

2020-09-28
ما أبرز مراحل تفشي كورونا حتى وصل المليون وفاة؟

ما أبرز مراحل تفشي كورونا حتى وصل المليون وفاة؟

2020-09-28
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-28
برشلونة يستهل الليغا باكتساح فياريال

برشلونة يستهل الليغا باكتساح فياريال

2020-09-28