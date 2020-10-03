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اعتقال العشرات في تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 22:34

اعتقال العشرات في تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو
من تل أبيب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة العشرات من المتظاهرين المعارضين لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، في مدينتي تل أبيب وكفار سابا.

وقدّرت وسائل إعلام المتظاهرين بـ"الآلاف" في منطقتي ديزنغزوف وهابيما في تل أبيب، وفي نقاط تظاهر أخرى.

كما سجّلت الشرطة "مئات المخالفات" للمتظاهرين بذريعة مخالفة تقييدات التظاهر، التي أقرّت يوم الخميس الماضي ويمنع خلالها تجمهر أكثر من 20 شخصًا على مسافة كيلومتر من منازلهم. وتصل قيمة كل مخالفة إلى 500 شيكل لكل متظاهر.

وبيّنت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود صدامات بين الشرطة وبين المتظاهرين في تل أبيب.

وهتف المتظاهرون "لن نتنازل حتى يستقل نتنياهو"، "ثروة، سلطة، عالم سفلي"، بينما تسلّلت عناصر خاصّة من الشرطة بين المتظاهرين واعتقلت عددًا منهم.

وخلال الفترة الماضية، دفع نتنياهو إلى مصادقة حكومته على قيود الإغلاق المشدد والشامل خلافا لمواقف جميع المسؤولين في جهاز الصحة ووزارة المالية، الذين دعوا إلى فرض قيود على المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، وخاصة مناطق يسكنها الحريديون ويؤدون فيها صلوات جماعية. لكن نتنياهو ليس فقط أنه امتنع عن ذلك، وإنما منح تسهيلات وسمح، بدعم من مدير عام وزارة الصحة حيزي ليفي أيضا، بإبقاء الييشيفوت (المعاهد الدينية اليهودية) مفتوحة أمام طلابها، من دون تطبيق تعليمات مكافحة كورونا فيها، وانتشار الفيروس بشكل واسع فيها.


#نتنياهو
#فيروس كورونا
#الاحتجاجات الإسرائيلية

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