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أشكنازي يجتمع بنظيره الإماراتي في ألمانيا

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 21:44

أشكنازي يجتمع بنظيره الإماراتي في ألمانيا
ماس وأشكنازي في برلين، (أرشيفية - أب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يجتمع وزيري الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم غد، الثلاثاء، في ألمانيا، لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سياق اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات الرسمية بين الطرفين.

ويأتي الاجتماع الثنائي على هامش قمة ثلاثة دعا لها وزير الخارجية الأميركي، هايكو ماس، وذلك خلال لقاءين منفصلين مع أشكنازي وبن زايد قبل نحو أسبوعين.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان "من الشرف العظيم أن وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي اختارا برلين موقعا لأول لقاء تاريخي بينهما".

وأضاف "نفعل كل ما بوسعنا لنكون مضيفين جيدين للحوار بين البلدين بشأن كيفية تشكيل علاقتهما الثنائية المستقبلية".

واعتبر ماس أن "الاتفاق بين إسرائيل والإمارات كان الخبر السار الوحيد الذي نتلقاه من الشرق الأوسط منذ فترة طويلة - وفي الوقت نفسه فرصة لتعزيز الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين. يجب أن ننتهز هذه الفرصة. ألمانيا وأوروبا تريدان المساعدة".

في المقابل، قال وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أشكنازي ونظيره الإماراتي، سيناقشان مجموعة من الملفات المتنوعة بهدف تعزيز العلاقات.

وذكر المراسل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيلي، باراك رافيد، أن المباحثات ستتمحور حول اتفاقيات تلحق بمعاهدة التطبيع التي تم توقيعها برعاية أميركية في واشنطن، الشهر الماضي، في مجالات الطيران والتأشيرات والعلاقات الدبلوماسية والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والمياه والزراعة والطاقة وغيرها من المجالات.

وعلى هامش القمة، يزور وزراء الخارجية الألماني والإسرائيلي والبحريني متحف الهولوكوست في برلين لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا المحرقة.

في الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن يقوم وفد إماراتي يضم كبار المسؤولين بزيارة إسرائيل لمواصلة عمل الفرق التفاوضية، لإتمام اتفاقيات الشراكة، لكن الزيارة ألغيت في أعقاب فرض الحكومة الإسرائيلية الإغلاق المشدد للحد من انتشار فيروس كورونا.


#أشكينازي
#ماس
#بن زايد
#قمة ثلاثية

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