نتنياهو يبحث منع صلاحيات قطع تناقل العدوى للسلطات المحلية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاربعاء، إنه سيبحث بصورة فورية منح صلاحيات الحجر الصحي وقطع سلاسل تناقل عدوى فيروس كورونا إلى السلطات المحلية. وجاء ذلك خلال محادثة عبر الإنترنت أجراها نتنياهو مع 200 رئيس سلطة محلية، وشارك فيها وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.

وأضاف نتنياهو "أننا ننفذ الآن خطوات متسارعة من أجل استكمال نظام معلومات متزامنة في مركز السيطرة ويفترض أن يمنحكم هذا الأمر كل ما تحتاجونه لهذا الغرض".

وتابع نتنياهو "نحن موجودون في عملية إيجابية، لكن قد ندخل مرة أخرى إلى إغلاق طويل وزائد. وتوجد مشكلة داهمة – ينبغي منع الأفراح، التجمهرات، وإنفاذ القانون بواسطة مفتشي البلديات. ولديكم القدرة على العمل، وهذه أمور ينبغي تنفيذها حالا".

واعتبر نتنياهو أن "الإغلاق الحالي أقل شدة من الإغلاق الأول، وهو منحنا لجم معين، لكننا ملزمين بخفض الأعداد (الإصابات بالفيروس) بمساعدتكم، والهدف هو الوصول مجددا إلى الشارة الضوئية" أي وجود مناطق حمراء منتشر فيها الفيروس وأخرى يوجد فيها انتشار أقل.

وحول لقاحات مضادة لكورونا، قال نتنياهو إنه "ستكون هناك منافسة دولية هائلة على اللقاح. وبإمكاني القول إنه ستكون هناك لقاحات وعلى ما يبدو أننا سنتمكن من العيش بشكل مغاير، ومختلف جدا عن روتين كورونا. واللقاحات في الطريق ونبذل جهدا كي تصل إلى إسرائيل خلال فترة معقولة".

لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني تعقيبه على أقوال نتنياهو، بأن "السلطات المحلية ضالعة حاليا في قطع سلاسل تناقل العدوى. ونموذج التحقيقات الوبائية الذي أقامته قيادة الجبهة الداخلية مبني كله على تفعيل السلطات المحلية".

وأضاف أنه "يوجد اليوم قرابة 1000 مستجوب في السلطات المحلية ويحصلون على أدوات وإرشاد من قيادة الجبهة الداخلية. وعلى سبيل المثال، أقامت قيادة الجبهة الداخلية مركزا في تل أبيب والمستجوبين فيه هم موظفون في بلدية تل أبيب".

وأوعز بن شبات لرؤساء البلديات بمنع احتفالات "بهجة التوراة"، يوم السبت المقبل، في المدن، ومنع إجراء احتفالات أخرى. وأيد رؤساء السلطات المحلية هذه الخطة وطالبوا بمزيد من الصلاحيات ومعلومات حول انتشار الفيروس من وزارة الصحة.

من جانبه، قدّر وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أنه ستتوفر بحلول فصل الشتاء إمكانية إجراء 100 ألف فحص كورونا يوميا، "وبواسطة عدة طرق سنصل إلى تكنولوجيا تسمح بإجراء تحليل لعشرات العينات في وقت واحد، وهذا سيحسن الوتيرة ويمنحنا قدرة لإجراء 100 الف فحص يوميا قبيل موسم انتشار الفيروس. وهذا الذي سيميز بين قطاعات اقتصادية ومدن مغلقة، وبين وضع تكون فيه المؤسسات والتجارة مفتوحة".