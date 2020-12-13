بعد إصابته بكورونا: عضو الكنيست بيتان يرقد بالمستشفى بحالة خطيرة

نقل عضو الكنيست عن الليكود، دافيد بيتان، في ساعات متأخرة من الليل إلى مستشفى "شيبا"، وهو بحالة صعبة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن إصاباته بفيروس كورونا المستجد.

ويخضع بيتان الذي أشغل بالسابق منصب رئيس الائتلاف الحكومي، للعلاج في قسم الرعاية المكثفة في قسم كورونا في مستسقى " شيبا"، وهو يعاني من صعوبة بالتنفس، ووصفت حالته بالخطيرة، وعليه، تم ربطه بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأعلن عن إصابة بيتان بفيروس كورونا يوم الإثنين الماضي، حيث يرجح بأن مصدر الإصابة كان خلال مشاركته في مراسيم استقبال المئات من القادمين الجدد من يهود الفلاشا، الذين تم استقبالهم بمطار بن غوريون.

وشارك بمراسيم استقبال يهود الفلاشا أيضا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزيرة الهجرة بنينا شاطا التي سبق وأصيبت بكورونا وتشافت من الفيروس ورئيس الوكالة اليهودية يتسحاك هرتسوغ.

وأخضع بيتان على مدار أيام للعلاج والرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي، حيث أظهرت الفحوصات انخفاض بمستوى الأكسجين في الدم، وعليه قرر طبيب العائلة نقله إلى المستشفى.

ويواجه بيتان المحاكمة بتهم الفساد، وذلك بعد أن قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضده.

وبموجب لائحة الاتهام، فإن عضو الكنيست بيتان، المقرب من رئيس الحكومة نتنياهو، متهم بتلقي رشى تقدر بنحو مليون شيكل في ملفات فساد مختلفة، بالإضافة إلى تهمتي تبييض الأموال وخيانة الأمانة.

وتتمحور قضايا الفساد المتعلقة ببيتان، بعلاقات مصالح متبادلة في السابق بينه وبين رجال أعمال ذات صلة بتغطية ديون متراكمة عليه عندما أشغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.