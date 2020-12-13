"أمان": لقاحات كورونا لن توقف انتشار الفيروس حتى نهاية الشتاء

قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، إن التطعيم بلقاح كورونا يتوقع أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، فيما حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من أن التطعيم لن يُنهي انتشار فيروس كورونا حتى نهاية فصل الشتاء المقبل على الأقل. وعبر أكثر من ثُلث السكان عن رفضهم تلقي باللقاح، بعد أن بدأت تصل إلى البلاد، الأسبوع الماضي، شحنات لقاح كورونا، الذي طورته شركة "فايزر" الأميركية.

وقال ليفي إنه "يتوقع إعطاء حقنة اللقاح الأولى بداية الأسبوع المقبل"، موضحا أن "اللقاح آمن وثبت من خلال عشرات آلاف التجارب أنه لا أعراض خطيرة له".

وعبر منسق مكافحة كورونا، بروفيسور نحمان أش، عن تفاؤله بانحسار وباء كوروا في الربيع المقبل، وقال لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، إنه "أرجح أنه في آذار/مارس أو نيسان/أبريل سنعود إلى نشاط كبير، وأملي هو أن نتمكن من الاحتفال بالفصح (اليهودي) بشكل حر تقريبا".

وقالت مديرة قسم الأمراض المعدية في مستشفى "شيبا" وعضو الطاقم الاستشاري لمنسق كورونا، بروفيسور غيلا راهف، للإذاعة نفسها، إن "القول إننا نرى نهاية الوباء خطير جدا". وأضافت أنها ستكون من بين أوائل الذين سيتلقون اللقاح، وأنها لا تخشى التكنولوجيا الجديدة التي يستند إليها هذا اللقاح. "تكنولوجيا جديدة تخيف الجميع، لكن عمليا عملوا على تطويرها منذ العام 1989"، مضيفة أن الهدف هو تطعيم 60% من المواطنين على الأقل.

في غضون ذلك، حذرت "أمان" ولأول مرة، صباح اليوم، من أنه على الرغم من مصادقة إدار الغذاء والدواء الأميركية على لقاح "فايزر"، إلا أن وصول اللقاح إلى البلاد لا يتوقع أن يؤثر على الوباء في إسرائيل بشكل فعلي حتى نهاية فصل الشتاء.

ووفقا لاستطلاع نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، فإن 37% من الجمهور يعتقدون أنهم لن يوافقوا على التطعم بلقاح كورونا، بينما أكد 44% على موافقتهم التطعم باللقاح، و19% ذكروا إجابات أخرى.

وتبين من الاستطلاع أنه كلما ارتفع سن المواطنين تزايد تقبل اللقاح. وقال 63% من أبناء 65 عاما فما فوق إنهم سيوافقون على التطعيم ضد كورونا، ورفض ذلك 20%. وبين أبناء 50 – 64 عاما، وافق 49% على الحصول على التطعيم، ورفض ذلك 32%. ويتوقع أن يكون أبناء 50 عاما فما فوق من أوائل المتطعمين.

ووافق على تلقي التطعيم ضد كورونا 42% من أبناء 30 – 50 عاما، وانخفضت هذه النسبة إلى 34% بين أبناء 18 – 30 عاما، وقال 48% إنهم سيرفضون تلقي التطعيم.

وتبين أيضا أن 57% من اليهود العلمانيين، 43% من اليهود المتدينين القوميين، و38% من اليهود المتدينين التقليديين يوافقون على تلقي التطعيم، لكن هذه النسبة تنخفض فين المواطنين العرب إلى 35%، وتنخفض أكثر، إلى 26%، بين الحريديين.

وقال 93% إنهم ينصاعون لتعليمات وزارة الصحة بشأن وضع كمامات والتباعد الاجتماعي، بينما 4% لا ينصاعون لهذه التعليمات. ويتعلق ذلك بالسن أيضا. فقد قال 86% من أبناء 18 – 30 عاما إنهم ينصاعون للتعليمات، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 97% بين أبناء 50 عاما فما فوق.

ورأى المستطلعون أن الحكومة "فاشلة" في مواجهة جائحة كورونا، ومنحوها علامة 2.38 في سلم من 5 علامات. لكن رغم هذه العلامة المتدنية اعتبر 30% أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو الشخص الأنسب لمواجهة انتشار كورونا، فيما قال 24% أن رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، نفتالي بينيت، هو الأنسب.